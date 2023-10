Netflix, Disney Plus und Co. erhöhen ihre Preise: Welche Konsequenzen zieht ihr?

Unterhaltung wird teurer in allen Bereichen, und das Streaming von Filmen und TV-Serien ist da keine Ausnahme. In den vergangenen Jahren haben fast alle Streaming-Dienste die Preise für ihre Abos erhöht oder das Sharing von Accounts verboten.

Die News über die Änderungen zogen immer wieder Wellen an unzufriedenen Kommentaren mit sich, aber haben sie euch tatsächlich zu Kündigungen bewegt? Erzählt uns mal, ob und wie sich euer Streaming-Verhalten verändert und welche Konsequenzen ihr aus den steigenden Preisen und Co. zieht.

Unterhaltung wird teurer

Dieses Jahr verging scheinbar kein Monat ohne Ankündigungen zu Preiserhöhungen bei verschiedenen Streaming-Diensten. Der Streaming-Riese Netflix war auch in diesem Bereich einer der Vorreiter und hat die Abo-Preise bereits 2017 das erste Mal erhöht. Es sollte nicht die letzte Preiserhöhung sein.

Nach der Einführung des werbeunterstützenden Tarifs, dem Account-Sharing-Verbot und der Streichung des Basis-Abos, diskutiert das Unternehmen laut Wallstreet Journal nun über noch eine Preiserhöhung. Als Grund dafür wird der Streik der Autoren und Schauspieler angegeben.

2:30 Pig - Den fantastischen Film mit Nicolas Cage gibt's jetzt bei Netflix zu sehen

Obwohl die Änderungen bei Netflix von vielen Kunden mit Unmut aufgenommen wurden, hielt es andere Streaming-Dienste nicht davon ab, die Praktiken zu imitieren. Mit der Zeit haben auch andere Riesen wie Disney, Paramount und Amazon die Preise für ihre Dienstleistungen erhöht. Disney nimmt sich zudem auch das Verbot von Account-Sharing zum Vorbild, wobei es die Kanadier als Erste getroffen hat.

Auch an der Gaming-Front sieht es nicht viel anders aus. Erst vor wenigen Wochen kündigte Sony an, dass PS Plus in Zukunft teurer wird, und sorgte dabei für viel Unmut. Microsoft hat zuvor schon mitgeteilt, dass ihr Game Pass für Konsolen mehr kosten wird.

Am Ende bleibt uns die Entscheidung, ob das nicht langsam zu viel des Guten wird oder ob wir weiterhin bereit sind, den Preis für unsere Unterhaltung zu zahlen. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr euch schon dazu entschieden, bestimmte Abos zu kündigen, weil sie zu teuer wurden? Oder sind euch die Preise und Sharing-Verbote egal? Verratet es uns in den Kommentaren.