Pro Evolution Soccer 2019 alias eFootball PES 2020 erscheint zwar erst am 10. September, spielen können wir es aber schon ab Dienstag, den 30. Juli. Denn dann bringt Konami die Demo von PES 2020 raus und wir verraten euch mal eben, was alles in der kostenlosen Test-Version steckt.

Um wie viel Uhr startet die PES 2020 Demo? Voraussichtlich geht es am 30.07. um 13:00 Uhr deutscher Zeit los. Zumindest postet der offizielle Twitter-Kanal @officialpes seit einigen Tagen einen Countdown und da gehen die entsprechenden Tweets immer um 13:01 Uhr online.

Wo und wie könnt ihr die Demo herunterladen? Auf dem PC findet ihr die PES-2020-Demo direkt auf Steam, sucht einfach mal danach. Konsolenspieler müssen derweil einfach im PlayStation Network beziehungsweise im Xbox Store nachschauen.

The full #eFootballPES2020 DEMO team lineup is now confirmed, with @juventusfcen being the final club revealed.



You'll be able to take Juventus to the pitch via the demo on July 30th, along with all these other ? teams. pic.twitter.com/jTaW2sqP2J