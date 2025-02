Das wohl beliebteste Geisterspiel der letzten Jahre stellt per Roadmap neue Inhalte für 2025 vor

Phasmophobia bekommt dieses Jahr neues Futter.

Seit 2020 lehrt uns Phasmophobia das Fürchten. Als Special Force einer Geister-Identifikations-Firma haben wir uns seit jeher in heimgesuchte Bruchbuden und Vorstadt-Anwesen gewagt und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht.

Das Geisterspiel ist nach wie vor ein viel gespielter Hit auf Steam und wird nach wie vor mit Updates versorgt. Kinetic Games hat eine Roadmap für 2025 veröffentlicht und ein paar große Updates angekündigt.

Das Indie-Studio teilt auf seiner Webseite mit, was uns in diesem Jahr in Phasmophobia erwartet:

Auf dem Plan stehen zwei große Updates, neue und überarbeitete Karten und saisonale Events.

Ganz oben auf der Liste steht das Chronicle Update. Damit soll die Art und Weise überarbeitet werden, wie wir bei der Geisterjagd Beweise sichern. Dazu gehören neben Fotos und Videos auch die Daten, die wir mit einem neuen Equipment aufgezeichnet haben, dem Sound Recorder.

Chronicle soll außerdem ein paar weitere Extras parat haben, dazu verrät Kinetic aber noch nichts Näheres.

Die zweite große Neuerung ist eine Überarbeitung der Spielcharaktere. Diese sind seit 2020 so gut wie unangetastet und sind irgendwie zum Aushängeschild des Spiels geworden. Mit ihren unnatürlichen Animationen haben sie für etliche Lacher gesorgt. Je nachdem wie umfassend das Update ausfällt, könnte damit in Zukunft Schluss sein.

Kinetic spricht im Blog von einer »Auffrischung der Charaktermodelle, Verbesserung der Animationen und Anpassung des Gesamterlebnisses bezüglich der Phasmophobia-Charaktere.« Eine komplette Anpassbarkeit der Charaktere ist allerdings erst für 2026 geplant.

1:00 Phasmophobia endlich auf Konsole - Die Geisterjagd verbreitet sich

Autoplay

Neue und überarbeitete Karten

In 2025 wird zudem eine komplett neue Karte veröffentlicht. Diese wird als kleine Map auf unserem Reißbrett landen und soll eine ganz einzigartige Umgebung zu Phasmophobia hinzufügen. Künftige Karten sollen außerdem vorrangig klein bleiben, damit der Katalog regelmäßiger erweitert werden kann.

Darüber hinaus werden die Map-Klassiker Bleasdale Farmhouse, Grafton Farmhouse und 6 Tanglewood Drive überarbeitet. Bleasdale ist im März als Erstes dran.

Bleasdale bekommt einen komplett neuen Anstrich.

Saisonale Events

Bereits im letzten Jahr hat Phasmophobia begonnen, saisonale Events einzuführen. Das Feedback dafür soll in 2025 in weitere Ausführungen einfließen. Während die Themen für Halloween und Winter gleich bleiben, wird das Oster-Event neu aufgerollt. Im Oktober können Geisterjäger wieder den Blutmond heraufbeschwören und während der Feiertage kehrt Krampus zurück und dürstet nach Rache.

Während der Events können persönliche Belohnungen verdient und mehr Maps als im letzten Jahr (un)sicher gemacht werden.

2025 soll aber natürlich nicht das letzte Jahr voller Neuerungen sein. Kinetic sitzt nach wie vor am Horror 2.0 Update, mit dem Phasmophobia endlich aus dem Early Access rauskommen will. Damit sollen vor allem sämtliche Mechaniken rund um die Geister glattgebügelt werden; also Jagden, Geisterevents und Interaktionen.

Wann genau es so weit ist, haben die Entwickler noch nicht bekanntgegeben. Aber sie versichern, dass sie uns auf dem Laufenden halten.