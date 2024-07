»Freiwillig sind wir nicht gegangen« - Ex-Piranha-Bytes sprechen über Studioschließung

Die Pankratzens sprechen über das Ende von Piranha Bytes - und über die Zukunft.

Der Branche geht es momentan schlecht , attestiert Jenny Pankratz in einem neuen Video, in dem die beiden Ex-Chef-Designer Jenny und Björn Pankratz über die Schließung des deutschen Traditionsstudios Piranha Bytes (Gothic, Elex, Risen) sprechen. Vertraglich sei man bis Ende Juni 2024 an die alten Konzerne THQ Nordic beziehungsweise Embracer gebunden gewesen, deshalb herrschte monatelang Funkstille. Bis jetzt.

Erst vor wenigen Wochen berichteten wir exklusiv, dass Jenny und Björn eine neue Firma namens Pithead Studio gegründet haben, um künftig Indie-Spiele ganz nach eigenem Gusto zu entwickeln. Gleichzeitig gab es erschreckende Bilder aus den ehemaligen Büroräumen von Piranha Bytes. Und obwohl immer noch nicht alle Einzelheiten geklärt sind, ist zumindest eine Sache sicher: Jenny, Björn und viele andere Teammitglieder mussten Piranha Bytes den Rücken kehren.

Im neuen Video geht es um die Gründe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem neuen Video

Wie schon eingangs angerissen: Die aktuelle wirtschaftliche Lage der Branche spielt für das Ende des Studios eine ganz entscheidende Rolle.

Am Ende hat's auch Piranha Bytes getroffen : Seit Monaten verzeichnet die Gaming-Industrie Tausende von Stellenstreichungen. In einem gigantischen Kahlschlag werden Menschen gefeuert, weil die Branche das immense Wachstum während der Pandemie nicht aufrechterhalten kann. Das gilt auch und insbesondere für Embracer, zu denen Piranha Bytes seit 2019 gehört.

: Seit Monaten verzeichnet die Gaming-Industrie Tausende von Stellenstreichungen. In einem gigantischen Kahlschlag werden Menschen gefeuert, weil die Branche das immense Wachstum während der Pandemie nicht aufrechterhalten kann. Das gilt auch und insbesondere für Embracer, zu denen Piranha Bytes seit 2019 gehört. Freiwillig sind wir nicht gegangen : Björn Pankratz spricht außerdem über die hohe emotionale Last, die das Ende der Firma nach über 20 Jahren mit sich bringt. Das Team habe lange überlegt, ob und wie es weitergehen könne - die Neugründung erschien ihnen als der beste Weg.

1:32:14 Eine Legende stirbt: Die Gothic-Macher vor dem Aus

Wir machen einfach weiter : In Pithead Studio fließt ein Großteil des Geldes, das die Ex-Chefs damals mit dem Verkauf von Piranha Bytes an Embracer verdient haben.

: In Pithead Studio fließt ein Großteil des Geldes, das die Ex-Chefs damals mit dem Verkauf von Piranha Bytes an Embracer verdient haben. Was ist mit Gothic? : Die Markenrechte für sämtliche Piranha-Bytes-Spiele bleiben bei Embracer, also Gothic, Risen sowie Elex. Mit dem Gothic Remake habe Piranha Bytes ohnehin nichts zu tun, weil es von Alkimia Interactive in Barcelona entwickelt wird, man sei aber trotzdem sehr gespannt, was die Entwicklerinnen und Entwickler dort austüfteln.

Fast schon in einem Nebensatz sprechen die beiden auch über die künftigen Spiele von Pithead Studio. Selbige sollen sich beträchtlich von dem unterscheiden, was wir in Elex und Co. gesehen haben, deutlich kompakter, aber damit auch immersiver ausfallen. Klar, hinter einem neu gegründeten Indie-Studio steht schließlich nicht das gleiche Budget wie hinter einem Elex 2, das zudem auf deutsche Fördergelder zurückgreifen konnte.

Es bleibt also äußerst spannend, wie es mit den Ex-Studioköpfen von Piranha Bytes weitergeht. Auch wenn ein Gothic 5 aus Rechtegründen, aber sehr wahrscheinlich auch aus fehlendem Interesse der Pankratzens nie realisiert wird, will Pithead Studio den eigenen Stärken samt Ruhrpott-Charme die Treue halten. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald sich etwas tut.