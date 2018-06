Pixars Die Unglaublichen 2 - Die ersten Kritiken feiern das Comeback der Superhelden

Pixars Animationsspaß läuft in Kürze in den US-Kinos an. Die ersten Kritiken zeigen sich begeistert von der Rückkehr der Superhelden-Familie. Zeitgleich erscheint das Lego-Spiel zu beiden Pixar-Filmen - auch in Deutschland.