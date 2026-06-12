Crimson Desert lässt euch jetzt eine ganze Armee von Haustieren besitzen

Kurz nach der Verkündung eines neuen Meilensteins – Crimson Desert hat sich jetzt über 6 Millionen Mal verkauft – gibt es auch ein neues Update für das Open-World-Spiel. Das hat zwar nicht mehr den Umfang der Riesen-Patches, die kurz nach dem Release veröffentlicht wurden, bringt aber trotzdem einige praktische Änderungen.

Wir fassen für euch das Wichtigste zusammen, die vollständigen Patch Notes gibt es dann auf Seite 2 des Artikels.

Gute Nachrichten gibt es vor allem für Sammler, egal ob von wertvoller Beute oder Haustieren:

Es gibt neue Herausforderungen, mit denen wir die Haustierslots erweitern. Schließen wir sie alle ab, können wir bis zu hundert Haustiere adoptieren.

Im Lager dürfen maximal 50 Haustiere frei herumlaufen, der Rest muss im Inventar bleiben.

Das Wyvernei lässt sich dank eines eigenen Kartensymbols nun leichter finden.

Das Ei ist jetzt mit einem passenden Symbol auf der Minikarte markiert.

Zuvor begrenzt verfügbare Ausrüstung kann jetzt auch in Läden gekauft werden

Seltene Ausrüstungsgegenstände aus Schatzkisten und Quests können ebenfalls in Läden gekauft werden, wenn sie verloren gehen. Es kann bis zu sieben Ingame-Tagen dauern, bis sie verfügbar sind.

Auf dem Controller lassen sich jetzt die Tasten für das Aufrufen verschiedener Menüs anpassen.

Das war es auch schon mit den wichtigsten Änderungen im neuesten Update. Auch wenn gerade der Eindruck entsteht, als würde Crimson Desert mit den Updates ein bisschen auf die Bremse treten, haben die Entwickler noch viel vor. Erst kürzlich wurde bestätigt, dass es sogar einen DLC geben soll. Außerdem sind für den Sommer noch größere kostenlose Updates geplant. Mehr lest ihr dazu oben im Kasten.