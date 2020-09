Beim PlayStation 5 Showcase hat Sony endlich den Preis und das Veröffentlichungsdatum der PS5 bekanntgegeben. In diesem Artikel sagen wir euch, wann die neue Konsole in Deutschland erscheint, welche Titel zum Launch verfügbar sein werden und was Spiele und Konsole kosten.

PlayStation 5: Release-Datum und Preis

Die Konsole erscheint bei uns am 19. November 2020 in zwei verschiedenen Versionen:

PlayStation 5 : Die reguläre Version der PS5 kostet 499 Euro und bietet ein Ultra HD Blu-ray-Laufwerk, mit dem ihr auch weiterhin Spiele auf physischen Medien abspielen könnt.

: Die reguläre Version der PS5 kostet und bietet ein Ultra HD Blu-ray-Laufwerk, mit dem ihr auch weiterhin Spiele auf physischen Medien abspielen könnt. PlayStation 5 Digital Edition: Die PS5 ohne Laufwerk kostet 399 Euro. Alle Spiele müssen hier über den PSN-Store gekauft und heruntergeladen werden. Ihr verliert also die Möglichkeit, euch Spiele von Freunden auszuleihen oder gebraucht zu kaufen.

PS5-Vorbestellung möglich

Vorbestellung ab morgen möglich: Offiziell könnt ihr ab dem 17. September 2020 die neue Konsole bei ausgewählten Händlern vorbestellen. Einige Händler haben ihre Shop-Seiten allerdings jetzt schon online:

0 0 Mehr zum Thema PS5 & PS5 Digital jetzt hier vorbestellen [Anzeige]

Sony erhöht Spielepreise

Zum Launch der Konsole stehen neben Titeln von externen Studios, wie etwa Call of Duty Black Ops: Cold War, fünf Spiele der verschiedenen Sony Studios parat:

Astro's Playroom (Japan Studio) - kostenlos auf der PS5 vorinstalliert

(Japan Studio) - kostenlos auf der PS5 vorinstalliert Demon's Souls (Bluepoint Games / Japan Studio) - 80 Euro

(Bluepoint Games / Japan Studio) - Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV) - 80 Euro

(Lucid Games / XDEV) - Marvel's Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) - 60 Euro

(Insomniac Games) - Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition (Insomniac Games) - 80 Euro

(Insomniac Games) - Sackboy: A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV) - 70 Euro

Sony erhöht bei uns die Preise: Während die Preise der PlayStation-5-Spiele in den USA auf dem Niveau der PS4 liegen, müssen wir hierzulande in Zukunft tiefer in die Tasche greifen. So kostet etwa Demon's Souls in Europa 80 Euro, während amerikanische Spieler die neuen Titel für 70 US-Dollar bekommen.

Spekulationen über zukünftig teurere Spiele existieren schon länger. Warum euch das aber nicht unbedingt schaden muss, erklärt GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge in seiner Kolumne zum Thema:

537 22 Mehr zum Thema Warum die Preiserhöhung kommt, euch aber egal sein kann

Was bietet die Konsolen-Konkurrenz?

Alles zu Preis, Release und Specs von Xbox Series S und Xbox Series X von Microsoft erfahrt ihr in diesem Artikel:

442 7 Mehr zum Thema Xbox Series X und Series S: Preis, Release und Specs bestätigt

Hardware-Experte Alex erklärt außerdem, warum die Series S für ihn keinen Next-Gen-Stempel verdient. Unser Urteil zur PS5 und Xbox Series X, sowie ein ausführlicher Vergleich der Konsolen, steht noch aus.

Alles weitere vom PS5 Showcase

Alle Spiele, Neuankündigungen und Trailer des PlayStation 5 Showcase findet ihr in unserer Übersicht:

46 3 Mehr zum Thema Playstation 5 Livestream: Alles, was PC-Spieler wissen müssen

Unter anderem sind Final Fantasy 16 und das Harry-Potter-Rollenspiel Hogwarts Legacy dabei. Das Remake zu Demon's Souls erscheint nun außerdem überraschend doch für PC. Interessiert ihr euch generell für Konsolen-Themen solltet ihr auch bei den Kollegen von der GamePro vorbeischauen. Die berichten über alles Wichtiger zur PS5, sowie Exklusiv-Spielen wie God of War 2 oder Spider-Man: Miles Morales.