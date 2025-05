Großer Sale im PlayStation Store: Die 17 besten Angebote für unter 20 Euro

Im PlayStation Store bekommt ihr aktuell diverse Spiele der Reihe Assassin's Creed besonders günstig.

Im PlayStation ist gerade ohne zu übertreiben ein ziemlich großer Sale gestartet. Über 2.600 Spiele sind um bis zu 90 Prozent reduziert. Damit ihr die nächsten Tage nicht damit beschäftigt sein müsst, euch durch den Shop zu klicken, haben wir einige Angebote für euch herausgesucht.

Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich selbst den Sale durchstöbern, er läuft noch bis zum 22. Mai 2025. Überprüft haben wir das verständlicherweise nicht bei jedem der 2.600 Spiele, für die Folgenden stimmt es aber auf jeden Fall.

PlayStation-Angebote für unter 20 Euro

Folgende Spiele bekommt ihr schon für kleines Geld:

33:04 Assassin's Creed Valhalla hat alles - nur keinen Mut

11:24 Robocop: Rogue City - Vorschau-Video zum neuen Ego-Shooter

Neben Vollversionen sind auch zahlreiche Erweiterungen und DLCs im Angebot und ähnlich stark reduziert. Beachtet bitte auch, dass einige der hier aufgeführten und auch im Store angebotenen Spiele in Sonys Abo-Modell PlayStation Plus enthalten sein können. Passt also auf, dass ihr nichts kauft, was ihr möglicherweise bereits mit einem Abo spielen könnt.