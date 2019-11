Path of Exile 4.0 soll wieder ein Riesen-Update werden, um mit Diablo 4 mithalten zu können

Mit der ExileCon 2019 startet am 15. November 2019 das wichtigste Event des Jahres für alle PoE-Fans. Mit Path of Exile 4.0 will Grinding Gear Games Diablo 4 Konkurrenz machen.