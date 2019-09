Clowns in Path of Exile: Neue Lootboxen spalten die PoE-Community

Die neue Liga von Path of Exile ist am vergangenen Freitag erfolgreich gestartet, und wie mit jeder Season wurden auch mit Blight neue kosmetische Lootboxen ins Spiel integriert. Allerdings sorgt das Thema der neuen Boxen - Dark Carnival - bei vielen Spielern für Unmut.

Zu den neu hinzugefügten kosmetischen Gegenständen gehören unter anderem Clowns-Outfits und Zirkuszelte, die ihr in eurem Hideout aufstellen könnt - jedoch haben anscheinend nur wenige Spieler wirklich Lust darauf.

Harsche Kritik am Zirkus-Thema

Seit der Veröffentlichung der Lootboxen häuft sich auf Reddit und im PoE-Forum die Kritik an den neuen Items. So schreibt Reddit-User chrizoos: "Wirklich gut gemacht, aber auch extrem unpassend. Was zur Hölle? Nichts passt zum Thema von PoE."

Weitere Reddit-User amüsierten sich darüber, dass sich folgender Text weiterhin auf der Homepage des Spiels finden lässt:

"Wir sind den aktuellen Trend von cartoonartigen RPGs leid. Path of Exiles gewählte Kunstrichtung ist dunkel, düster und realistisch. Wraeclast ist furchterregend, und das spiegelt sich hoffentlich in unserer Arbeit wider."

Auch im offiziellen PoE-Forum hagelt es Kritik. Shimaran schreibt: »Is this an out of season april fool's joke?«, in Anspielung auf einen Kommentar, mit dem erst letztes Jahr die Vorstellung von Diablo Immortal kritisiert wurde. Angry_steel hingegen wünscht sich eine Möglichkeit, die Städte komplett zu vermeiden, damit er »dieses Zeug« nicht sehen muss.

Es lässt sich auch Lob finden

Dennoch gibt es nicht nur Kritik für die neuen Lootboxen. Reddit-User Smarackto lobt Grinding Gear Games dafür, »neue Themen zu erforschen und nicht einfach die nächste klobige rot-schwarze Rüstung« hinzuzufügen.

Artgamer hingegen findet die Wahl des Themas zeitgemäß: »Es: Kapitel 2, der neue Joker und Halloween stehen vor der Tür. Gruselige Clowns liegen gerade voll im Trend.«

Nicht die erste Kosmetik-Kritik

Die Dark-Carnival-Boxen sind nicht die ersten kosmetischen Gegenstände in Path of Exile, die die Community spalten. Bereits 2013 wurden in Kooperation mit Razer die »Razer Footprints« veröffentlicht, die hinter eurem Charakter kleine Razer-Logos als Fußspuren hinterlassen. Schon damals gab es dafür viel Kritik und reihenweise Kommentare, die die Entwickler als »Sellouts« bezeichneten.

Warum Gamestar-Autor Sascha Path of Exile liebt und hasst