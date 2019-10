Pokémon: Kult-Manga wird nach 23 Jahren eingestellt, Nachfolger geplant

Die Manga-Reihe Pokémon Pocket Monsters begleitet die Fans der Spielereihe bereits seit Ende der 1990er Jahren. Doch damit ist nun Schluss. Der japanische Verlag CoroCoro stellt die auch hierzulande beliebte Kultreihe nach 23 Jahren überraschend ein.

Der Verlag bleibt zwar den Fans zunächst schuldig, warum einer der langlebigsten und weltweit erfolgreichen Manga-Reihen unerwartet eingestellt wird. Jedoch kündigt CoroCoro nur kurz danach einen Nachfolger als neue Manga-Reihe an.

Neuer Manga und Anime im November

Unter dem (neuen) Titel Pokémon Pocket Monsters erscheint am 15. November 2019 die erste Ausgabe des Mangas. Im Mittelpunkt stehen die beliebten Figuren Ash und Pikachu, sowie Go und Hopplo. Viel mehr wird über die Story noch nicht verraten. Bislang stand im Zentrum der Handlung noch der aus den Spielen bekannte Protagonist Rot und sein Pokémon Piepi.

Fest steht außerdem, dass sich der Manga an den Ereignisse der ebenfalls neuen Anime-Serie orientieren wird. Die gleichnamige Serie geht in Japan zeitnah am 17. November 2019 an den Start. Im Anime sollen alle bisherigen Pokémon-Regionen vorkommen, von Kanto, Johto, Einall, Kalos bis Galar. Das dürfte auch für den neuen Manga gelten.

Wann die neuen Pokémon Manga und Anime-Serien Pokémon Pocket Monsters (2019) auch in Deutschland erscheinen werden, steht noch nicht fest. Zuletzt feierte die erste Live-Action-Verfilmung Pokémon Detective Pikachu mit Ryan Reynolds Erfolg an den Kinokassen. Auch Spielefans werden dieses Jahr wieder zu einer neuen Reise antreten dürfen, wenn Pokémon Schwert & Schild erscheint.

