Pokémon TCG Pocket: Über 80 neue Karten, davon 5 neue EX und Mew, neuer Booster enthüllt

Das Oberthema des neuen Boosters ist Mythical Island

Pokémon TCG Pocket ist seit etwas mehr als einem Monat der neue heiße Kram auf vielen Smartphones. Die App zum Sammeln und Kämpfen mit Pokémonkarten verzeichnete schon kurz nach Release mehrere Millionen Downloads und viele junge und alte Fans der Taschenmonster.

Was hinter der App steckt, erklären wir euch nochmal in einem separaten Artikel:

Und wie das immer so mit neuen und beliebten Spielen ist, wächst kurz nach Release der Hunger nach neuen Inhalten und Updates mit jedem Tag. In den sozialen Medien wurde bereits kurz nach dem Erscheinen schon über mögliche neue Boosterpacks gesprochen. Jetzt gibt es endlich handfeste Infos.

Neuer Booster erscheinen am 17. Dezember

Am 17. Dezember, also wenige Tage nach der Ankündigung und noch vor Weihnachten kommen neue Karten in die App. Unter dem Oberthema Mythical Island verrät der Teaser bereits einige neue Karten. Hier könnt ihr euch die 55 Sekunden anschauen:

Auffällig auf dem Cover und vermutlich eine der seltenen Karten im Deck wird Mew EX sein. Aktuell bekommt ihr das legendäre Pokémon nur (und ohne EX), wenn ihr alle aktuell verfügbaren Karten gesammelt habt. Das wird sich ab dem 17. Dezember ändern.

Außerdem sehen wir bereits einige mögliche Full-Art-Karten (also Karten, deren Illustration über die komplette Karte geht). Darunter etwa Kleoparda, Amphira, Moruda oder Aquana. Auch neue EX-Karten (also besonders starke Karten für den Kampf) soll es etwa mit Mew oder Aerodactyl geben.

Laut der YouTube-Beschreibung wird es über 80 neue Karten eben, davon 5 neue EX-Karten, 5 neue Trainer-Karten und weitere der sehr beliebten immersiven Karten. Ob das alles in einem Booster zu finden sein wird oder ob es wie bisher wieder insgesamt drei Booster gibt, ist noch unklar.

So reagiert die Community

Ihr habt Psycho-Decks noch stärker gemacht?! heißt es beispielsweise in den X-Kommentaren unter der Ankündigung. Bisher wurden in PvP-Kämpfen vor allem Spieler mit MewTwo-EX-Karten aufgrund ihrer Stärke sehr gefürchtet. Ihr könnt euch also denken, wie gefährlich diese Spielerinnen und Spieler in Zukunft werden könnten.

Andere wiederum schreiben, dass sie noch immer versuchen ihr Deck mit den aktuellen Boostern zu vervollständigen oder dass sie sie jetzt anfangen, ihre Stundengläser aufzuheben. Ansonsten gibt es noch sehr viel Liebe zu den einzelnen Karten.

Was sagt ihr zu dem neuen Booster? Habt ihr schon Stundengläser angesammelt oder euer Deck vervollständigt? Schreibt es uns doch in die Kommentare!