Pokémon TCG Pocket: Neue Booster für Ende Januar angekündigt

Was sehen meine vom Handy-Bildschirm ausgetrockneten Augen: Eine neue Metall-Karte - und dann hat die auch noch was auf dem Kasten?!



Für bisher sträflich vernachlässigte Metall-Decks ist Dialga Ex eine Karte, nach der sich Spieler die Finger lecken dürften. Mit nur 30 Punkten macht die Attacke Metallic Turbo natürlich nur wenig Schaden, dabei bekommt ein Pokémon auf der Bank aber zwei Energie gutgeschrieben. Perfekt, um ein Melmetal in der Reserve aufzubauen, das mit einem einzigen Angriff gleich 120 Schaden schießt.