Alle Karten in Pokémon TCG Pocket: Spieler erreicht, wovon Sammler träumen - und hat wertvolle Erkenntnisse gewonnen

Schnapp' sie dir alle? Einem Spieler ist das im neuen Pokémon TCG Pocket bereits gelungen.

Pokémon TCG Pocket löste einen neuen Hype um das Sammelkartenspiel aus und wurde bereits wenige Tage nach der Veröffentlichung am 30. Oktober millionenfach heruntergeladen.

Gut drei Wochen nach dem Release hat es ein Spieler bereits geschafft, alle Karten des Spiels zu sammeln. Die insgesamt 286 Karten der »Unschlagbare Gene«-Booster bekommt man natürlich in der kurzen Zeit nicht über die zwei kostenlosen Packs pro Tag zusammen.

»Schnapp’ sie dir alle«

Seit jeher hat Pokémon dieses Motto, also hat Reddit-Nutzer Weens4Life sich genau das vorgenommen und tatsächlich alle Karten des neuen digitalen Sammelkartenspiels in kürzester Zeit gesammelt.

Weens4Life konnte daraus einige spannende Erkenntnisse gewinnen. Die Erste ist recht ernüchternd, denn außer der »Herzlichen Glückwunsch«-Nachricht, die ihr im Reddit-Beitrag sehen könnt, gibt es keine Belohnung für das Sammeln aller Karten.

Insgesamt hat der Spieler 1.741 Packs geöffnet und daraus 8.582 Karten gezogen. Davon waren übrigens 129 Flegmons, die meisten Duplikate, die Weens4Life sein Eigen nennt.

Ein teures Vergnügen

Ganz billig war das übrigens nicht, Weens4Life steckte insgesamt ganze 1.426 Euro in das Spiel. Davon brauchte er nur 190 Euro für die Vervollständigung der Sammlung der Basiskarten. Das restliche Geld floss in die Packs für die Suche nach den selteneren Karten.

Er zog aus den ganzen Packs vier Karten der seltensten Stufe und kaufte sich mit den Pack-Punkten, die es für Duplikate gibt, die Karte Pickachu-ex. Ein sogenanntes God Pack, also ein Booster mit besonders seltenen Karten, blieb ihm allerdings verwehrt. Die Chance dafür liegt bei 0,05 Prozent.

Das Ziel erreichte er mit Level 47, also drei Level vor der aktuellen Maximalstufe. Die Full-Art-Karten Bisaflor, Gengar und Machomei haben laut Weens4Life am längsten auf sich warten lassen.

Weens4Life ist, wenn er denn will, natürlich nur für den Moment fertig. In Zukunft wird Pokémon TCG Pocket mit neuen Karten erweitert und die Sammelei geht weiter. Noch ist nichts offiziell bekannt, aber Dataminer konnten bereits einiges zu kommenden Events und neuen Packs herausfinden. Mehr dazu lest ihr im Artikel oben in der Box. Dort findet ihr außerdem eine Übersicht zu den aktuell stärksten Decks.