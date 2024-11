Pokémon TCG Pocket teilt erste Details zur Tausch-Funktion - und löst eine große Debatte aus

Nicht mehr lange, dann lassen sich Pokémon-Karten tauschen. Ob das für diese Karten aber auch gilt, ist noch unklar.

Direkt zum Release haben die Macher von Pokémon TCG Pocket bereits klar gemacht: Es kommt ein Update, damit ihr mit Freunden eure Karten tauschen könnt. Wäre auch nur logisch, immerhin steht das »TCG« im Namen für Trading Card Game.

Jetzt haben die Entwickler auf Twitter/X neue Infos verraten, wann und wie das Ganze ins Spiel implementiert wird. Das hat aber beileibe nicht nur für Jubel in der Community gesorgt, ein Detail lässt einige Spieler enttäuscht zurück.

Was steckt in der Ankündigung?

Release: Im Januar 2025 soll ein großes Update erscheinen, das unter anderem die Tausch-Funktion mitbringt.

Events: Bis dahin sollen noch weitere Ingame-Aktionen stattfinden. Unter anderem sollen noch zum Ende des Jahres neue Boosterpacks erscheinen.

Die Aussagen passen zu den Informationen, die Dataminer geleakt haben. Dort sind genaue Termine ans Licht gekommen, wann welche Events und Neuheiten in den nächsten Monaten geplant sind.

2:45 Mit Pokémon TCG Pocket erobert ab sofort ein neues Sammelkartenspiel die Welt

Autoplay

In der Ankündigung steckt aber ein weiteres Wort, das nun für Diskussionen sorgt. Die neue Funktion soll es Spielern erlauben, »bestimmte« Karten zu tauschen. Diese Auswahl an Karten soll sich mit der Zeit erhöhen.

Auf Reddit sind die Fans deshalb aufgebracht, XFactor_20 schreibt:

RIP an mich und meine gemeinsamen Free2Play-Spieler, die versuchen, ihre Sammlungen zu vervollständigen

Welche Karten für den Tausch verfügbar sein werden, ist noch nicht klar. Während UnknownColossu glaubt, nur die Promotion-Karten und die extrem seltenen Kronen-Karten sind vom Tausch ausgeschlossen, glaubt 0v049, dass sogar jegliche EX-Karten rausfallen.

EX-Karten sind besonders mächtige Karten, die im Kampf einige Vorteile vorweisen können - damit würde das kommende Feature also auch eindeutig die Spiele-Meta beeinflussen.

kristine-kri schließt sich den negativen Kommentaren an und schreibt ›bestimmte Karten‹ ist alles, was man hören muss, um zu wissen, dass es enttäuschend sein wird. Woraufhin HugoSotnas eine Namensänderung von Pokémon TCG Pocket zu Pokémon TCCG Pocket vorschlägt: Trading Certain Cards Game.

Pocket geht seit dem Release am 30. Oktober weltweit durch die Decke, bereits am 8. November verzeichneten die Macher 30 Millionen Downloads. Aktuell sind auch einige Events im Gange: So lässt sich noch für kurze Zeit mit gewonnenen NPC-Kämpfen ein Lapras EX gewinnen und mit Spielerkämpfen Embleme freischalten.