Was ist Pokémon TCG Pocket und warum sorgt es gerade für so gewaltigen Wirbel?

Das neue digitale Sammelkartenspiel zu Pokémon erobert aktuell die Smartphones.

Alle um euch herum zeigen sich die krassen neuen Pokémon-Karten, die sie aus dem letzten Boosterpack gezogen haben? Nein, es ist nicht wieder 1999, was ihr natürlich schon daran merkt, dass es die Karten nur auf dem Smartphone gibt. Mit Pokémon TCG Pocket hat die Pokémon Company am 30. Oktober 2024 zwar nicht das erste digitale Sammelkartenspielen auf den Markt gebracht, jedoch das, mit dem größten initialen Erfolg.

Wie spielt sich Pokémon TCG Pocket?

Grundsätzlich unterscheidet sich das neue Mobile-Spiel nicht vom klassischen Sammelkartenspiel. Ihr stellt euch ein Deck zusammen und spielt gegen echte Spielerinnen und Spieler oder auch KI-Gegner. Neue Karten bekommt ihr größtenteils aus Boosterpacks.

Allerdings umfasst euer Deck nur 20 statt 60 Karten und die Energiekarten, die beim klassischen für beispielsweise das Ausführen von Attacken benötigt werden, gibt es nicht. Das Energiesystem wurde jedoch auf andere Weise beibehalten, ihr wählt nun aus, welchen Typ Energie das Spiel für euch automatisch pro Runde generiert.

Trotzdem gibt es Karten wie Items und Unterstützer, die ebenfalls im Kampf benutzt werden können. Pokémon TCG Pocket dampft das Spielprinzip also ein wenig runter, worin sehr wahrscheinlich auch die Gründe für den Hype liegen.

Was macht das Spiel so besonders?

Einsteiger- und Benutzerfreundlichkeit

Pokémon TCG Pocket vereinfacht das klassische Spielprinzip. Es gibt nur 20 Karten pro Deck, Energie wird automatisch generiert und im Kampf müssen nur drei statt fünf Pokémon für den Sieg auf die Matte geschickt werden.

Dazu kommen zahlreiche Tutorials im Spiel für Anfänger und durch spezielle Solo-Kämpfe gegen die KI kommen auch Spieler, die nicht gern gegen andere antreten, gut voran. Pokémon TCG Pocket ist dadurch zugänglicher und richtet sich an ein größeres Publikum.

Neue Karten

Das Spiel bietet neben vielen alten Bekannten einen neuen Kartentyp für Pokémon namens EX-Karten, die besonders stark sind. Außerdem gibt es sogenannte immersive Karten, die eine kleine animierte Zwischensequenz rund um das entsprechende Pokémon beinhalten.

Boosterpacks können nicht in der grundsätzlich kostenlosen App gekauft werden und Spieler können alle zwölf Stunden ein kostenloses Paket mit neuen Karten öffnen. Natürlich gibt es trotzdem kaufbare Inhalte, wie einen Premiumpass für 10 Euro im Monat. Dieser enthält zum Beispiel ein zusätzliches Boosterpack pro Tag.

Dennoch können Duellanten wie Sammler in Pokémon TCG Pocket auch ohne Einsatz von Geld weiterkommen - was jedoch viele Spieler nicht davon abhält, den ein oder anderen Euro zu investieren.

Nicht nur ein spielerischer, sondern auch ein finanzieller Erfolg

Laut der Website MeriStation wurde Pokémon TCG Pocket verteilt auf den App Store und Google Play Store über 10 Millionen Mal heruntergeladen. Zudem soll das Mobile-Spiel in den ersten vier Tagen insgesamt mehr als 12 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht haben.

Damit soll das Sammelkartenspiel nicht nur den aktuellen Umsatz von Pokémon GO (1 Million US-Dollar am Tag) hinter sich lassen, sondern auch an die erfolgreichsten Zeiten des ersten großen Mobile-Hypes rund um Pokémon herankommen.