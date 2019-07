Neue Gesichter und neue Themen: Power Level 9000 bei Magic Nights und Cosplay-Premiere bei »Cosplosion«

Das Studio für das Jubiläum der Mondlandung ist wieder abgebaut, die Welt kann wieder ihren gewohnten Gang gehen - könnten wir auch, wenn wir nicht immer versuchen wollten, ein bisschen Neues auszuprobieren! Diese Woche gibt's neben unseren regulären Shows von Apex bis Heavy Rain nämlich zwei Premieren für euch zu sehen.

Die erste ist Peter von BB-Spiele, den Magic-Nights-Zuschauer vermutlich eher als gesichtslosen Sponsor hinter Gewinnspielpreisen wie Commander- oder Planeswalker-Decks »kennen«, die wir immer mal wieder unters Volk bringen. In Folge #35 der Show ist er bei uns zu Gast und wird das Power- und Aggressionslevel des Streams gemeinsam mit Leya und ihren Remasuri vermutlich auf eine ganz neue Stufe heben.

Die zweite, große Premiere ist eine Metamorphose: Cakexplosion verwandelt sich für diesen Donnerstag in »Cosplosion«, unsere DIY-Show rund um Cosplay, Crafting und Nerdtalk zwischendrin. In der allerersten Folge haben wir Mary zu Gast, die diesmal hoffentlich nicht gleich unseren Tisch und alle Kameras zersägt! Bevor's am Donnerstag losgeht, gibt'S hier noch einen kleinen Teaser aufs genaue Thema: Es wird grün, absolut grün! Wir sehen uns im Stream!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Montag, 22. Juli

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - Apex Legends mit MrMoreGame

Ab 19 Uhr - Uncharted 1 mit Labiumminus

Ab 21 Uhr - Overwatch (Ranked) mit DerNephias

Dienstag, 23. Juli

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Natascha

Ab 17 Uhr - Yu-Gi-Oh! mit Sephiron

Ab 19 Uhr - Magic Nights #35 mit Marco, Jochen, Peter (BB-Spiele) & Leya (Mein-MMO)

Mittwoch, 24. Juli

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - GamePro Live mit Ann-Kathrin & Tobi

Ab 21 Uhr - Chaos-Gaming mit Heidergeil

Donnerstag, 25. Juli

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - Community-Zocken mit SaftigesGnu

Ab 19 Uhr - »Cosplosion« mit Tony & Mary

Ab 21 Uhr - Destiny 2 mit Nexxoss Gaming

Freitag, 26. Juli

Ab 13 Uhr - Apex Legends mit Nexxoss Gaming

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - Uncharted 1 mit Labiumminus

Samstag, 27. Juli

Ab 16 Uhr - Assassin's Creed Odyssey + DLCs mit Slethzockt

Sonntag, 28. Juli

Ab 17 Uhr - Heavy Rain & Beyond: Two Souls mit ChrizzPlay