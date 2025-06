»Alles, was ich mir von Predator wünsche« - Erste Reaktionen zum neuen Sci-Fi-Film Killer of Killers überschlagen sich vor Lob

Im neuen Predator-Film schlagen sich Samurai, Wikinger und Kampfpiloten mit dem außerirdischen Monster herum. Bildquelle: Disney/20th Century Fox.

Ein wunderschönes, blutiges Fest – besser könnte es Regisseur Dan Trachtenberg mit seinem neuen Predator-Film wohl nicht getroffen haben. Denn die ersten Fan-Reaktionen zum Animationsstreifen Killer of Killers fallen fast durchweg positiv aus und attestieren dem Film, genau das zu sein, wonach sich Fans der Sci-Fi-Action-Reihe rund um die blutrünstigen Alien-Killer gesehnt haben.

Der Film, der zunächst im Geheimen neben der Arbeit des Regisseurs am kommenden Realfilm Predator: Badlands entstand, erscheint am 06. Juni 2025 beim Streaminganbieter Disney Plus. Erste Zuschauer und Pressevertreter konnten Killer of Killers bereits vorab ansehen und schreiben im Netz, was im neuen Predator-Streifen drinsteckt.

2:11 Predator: Im Trailer zu Killer of Killers geht es Wikingern, Samurai und Soldaten an den Kragen

Der beste Predator-Film seit Prey

Entertainment-Journalist Bill Bria schreibt etwa, Killer of Killers sei der beste Predator-Film seit Prey . Nun, das ist nicht sonderlich schwer, denn es handelt sich genau genommen um den ersten neuen Predator-Film seit Prey.

Darüber hinaus sei der Film jedoch wunderschön animiert, biete unglaublich bildgewaltige Actionsequenzen, eine geniale Struktur für einen Episodenfilm und eine fantastische Erweiterung der Yautja-Jagdgründe. Das Franchise sei Bria zufolge bei Dan Trachtenberg in guten Händen .

Kritiker Jeff Ewing schreibt, der neue Predator-Film sei all das, was er immer schon von dieser Marke gewollt habe . Killer of Killers sei clever geschrieben , stecke voller unvergesslicher Momente und atemberaubender Kills .

Dass es sich bei Killer of Killers um Animationsfilm handelt, scheint der Qualität keinen Abbruch getan zu haben. Action, Optik und Story passen aus Kritiker-Sicht; die meisten anderen Vorab-Rezension stoßen ins gleiche Horn.

Weitere Reaktionen findet ihr nachstehend eingebunden:

Prey war großartig, aber Dan Trachtenberg hebt die Predator-Reihe mit Killer of Killers auf die nächste Stufe. Fesselnd, gewalttätig und wunderschön animiert, ist es ein blutiges Vergnügen für Fans dieser Serie… und es gibt einige lustige Überraschungen!

Killer of Killers ist ein echter Knaller und hält sich nicht zurück. Spannend! Geschickter Umgang mit der Lore und Themen wie Rache und Gewalt. Wunderbar greifbare Struktur, fesselnd animierte sowohl in puncto Größe und Umfang, blutige, brutale Kämpfe und überzeugende Charaktere. Geschickt eingesetzte Easter Eggs.

Worum gehts in Killer of Killers?

Killer of Killers ist ein Episodenfilm und erzählt in drei separaten Handlungsbögen eine Art Vorgeschichte zu den modernen Abenteuern des Predators. Demnach zieht sich der Kampf der Menschheit mit den außerirdischen Yautja bereits seit Jahrhunderten hin; die drei Episoden des Films erkunden jeweils unterschiedliche Epochen. Eine spielt zur Wikinger-Zeit, eine im feudalen Japan und eine während des Zweiten Weltkriegs.

Killer of Killerss ist übrigens der erste Kinofilm, der vollständig mithilfe der Unreal Engine umgesetzt wurde. Co-Regisseur Josh dass erklärte in einem Interview, dass der Film die Echtzeitgrafik der Unreal Engine mit handgemalten Hintergründen und traditionell gestalteten Charakteren verbinde. Mehr dazu erfahrt ihr in der folgenden Linkbox.