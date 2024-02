Prime Gaming: Im Februar 2024 könnt ihr euch 7 kostenlose Spiele sichern, darunter ein Stück Rollenspiel-Historie

Ganze sieben neue Spiele bekommen Amazon Prime-Abonnenten im Februar.

Ein frischer Monat hat gerade begonnen und mit ihm gibt's frischen Spielnachschub für alle Abonnenten von Amazon Prime Gaming. Die Februar-Ausgabe des Abo-Dienstes des bekannten Versandriesen lässt euch dieses Mal in nostalgischen Erinnerungen schwelgen, denn euch erwarten einige echte Klassiker – darunter auch ein Rollenspielmeilenstein.

Highlight des Monats: Fallout

6:09 Faszination Fallout - Warum Bethesdas Spielereihe begeistert

Ganz oben auf der Liste der »Gratis«-Spiele steht das legendäre Fallout, das nicht nur mit seiner postapokalyptischen Welt fesselt, sondern auch mit seinen für damalige Verhältnisse hohen Maßstäben an Freiheit und Entscheidungsgewalt als Meilenstein in der Geschichte der Rollenspiele gilt.

Der erste Ableger der legendären Spielereihe aus dem Jahr 1997 entführt euch in eine düstere, von einem Atomkrieg verwüstete Welt. Ihr schlüpft in die Rolle eines Bewohners eines der wenigen verbliebenen Atombunker, der sogenannten Vaults, und werdet auf eine gefährliche Mission in das unbekannte, verwüstete Ödland geschickt.

Alle neuen Spiele im Prime-Gaming-Abo

Aber Fallout ist nicht allein. Es wird begleitet von einer spannenden Mischung aus Neuauflagen von Klassikern und innovativen Indie-Perlen:

1. Februar : Fallout - Der Beginn einer legendären Rollenspielreihe (einlösbar via GOG)

: Fallout - Der Beginn einer legendären Rollenspielreihe (einlösbar via GOG) 1. Februar : Breakout Recharged - Der Arcade-Klassiker in neuem Glanz (einlösbar via Epic Games Store)

: Breakout Recharged - Der Arcade-Klassiker in neuem Glanz (einlösbar via Epic Games Store) 8. Februar : Missile Command: Recharged - Ein weiterer Arcade-Klassiker, in dem ihr eine Stadt vor Raketenangriffen schützt (einlösbar via Epic Games Store)

: Missile Command: Recharged - Ein weiterer Arcade-Klassiker, in dem ihr eine Stadt vor Raketenangriffen schützt (einlösbar via Epic Games Store) 15. Februar : Criminal Archives: Alphabetic Murders - Collector's Edition - Ein Krimi-Puzzle für angehende Detektive (einlösbar via Legacy Games)

: Criminal Archives: Alphabetic Murders - Collector's Edition - Ein Krimi-Puzzle für angehende Detektive (einlösbar via Legacy Games) 15. Februar : Tempest 4000 - Retro trifft auf Highspeed-Action (einlösbar via Amazon Games App)

: Tempest 4000 - Retro trifft auf Highspeed-Action (einlösbar via Amazon Games App) 22. Februar : Blade Assault - 2D-Action mit Roguelite-Elementen (einlösbar via Amazon Games App)

: Blade Assault - 2D-Action mit Roguelite-Elementen (einlösbar via Amazon Games App) 29. Februar: Gravitar: Recharged - Nostalgie trifft auf Neues (einlösbar via Epic Games Store)

Noch mehr Spiele über die Cloud streamen

Mit Amazons Cloud-Streaming-Service Luna könnt im Februar auf folgende neue Spiele zugreifen: