Prime Gaming: Im November 2022 gibt's ein Rollenspiel-Meisterwerk gratis

Mit der Masse an Spielen, die es heute in Abos oder geschenkt gibt, wächst der Pile of Shame unaufhaltsam. Via Prime Gaming versucht Amazon, mehr Spiele-Fans ins Prime-Abo zu locken. Wer da eh Kunde ist, kann sich über zusätzliche Gratisspiele freuen.

Und im November 2022 frohlocken besonders Rollenspieler, Abenteurer und Rennfahrer! Das große Highlight heißt nämlich Fallout: New Vegas. Zudem gibt's unter anderem ein Rallye-Spiel mit WRC-Lizenz geschenkt.

Wie ihr euch die Spiele sichert: Als Prime-Kunde loggt ihr euch auf der Website von Prime Gaming ein und klickt auf den Aktivieren-Schalter bei den Spielen, die ihr haben wollt. Danach erhaltet ihr einen Key für den jeweiligen Shop beziehungsweise könnt die Titel in der App von Amazon Games installieren.

Highlights bei Prime Gaming im November 2022

Fallout: New Vegas

Gequält von Rachegedanken das postapokalyptische Ödland der Mojave-Wüste durchstreifen, weil euch kürzlich in den Kopf geschossen wurde ... das ist der Stoff, aus dem Fallout: New Vegas gemacht ist. Anstatt aber kopflos rumzuballern, lässt euch Entwickler Obsidian viele Entscheidungen treffen, die sich auf die Geschichte und die Bewohner der Spielwelt auswirken. Typisch Fallout eben, aber doch ein wenig anders.

Denn in New Vegas liegt der nukleare Untergang schon Jahrhunderte zurück. Inzwischen formten sich neue Gesellschaften. Ein Neustart der Zivilisation also, die nicht nur stilistisch in den Wilden Westen zurückgeworfen wurde. Dieses Setting und die Erzählkunst von Obsidian machen Fallout: New Vegas zu etwas Besonderem.

Einige Fans träumen von einem Remake, andere setzen den Wunsch kurzerhand selbst in ein Video um. Wie das Spiel mit Unreal Engine 5 aussehen könnte, seht ihr hier:

WRC 9

Der schönste Rennsport der Welt erobert spätestens seit Colin McRae Rally die Herzen virtueller Bleifüße. Die offizielle Lizenz der World Rally Championship lag aber bis vor kurzem nicht bei Entwickler Codemasters, sondern bei Publisher Nacon, dessen Tochter Kylotonn mit der WRC-Reihe formidable Rallye-Simulationen abliefert.

Das 2020er WRC 9 gehört für Spieler und Presse zu den besten Ablegern der Reihe. Ihr nehmt an der offiziellen Rallye-Saison teil und erheizt für euer Team in hochgezüchteten Boliden die schnellsten Wertungsprüfungen. Oder ihr tretet gegen die geschicktesten Fahrer im Multiplayer an und tobt euch in diversen Challenges und Zeitrennen aus. Realistisches Fahrverhalten auf den Strecken der authentischen Rallye-Events steht im Vordergrund der Spielerfahrung.

Unseren Test zum Nachfolger findet ihr hier:

Weitere kostenlose Spiele

Wie üblich bietet Amazon auch im November 2022 kosmetische Inhalte und Goodies für diverse Spiele, darunter ein Prime-Gaming-Paket für FIFA 23 und einen Specialist-Skin für Battlefield 2042.

Gefällt euch das Angebot von Prime Gaming im November oder trifft keines der Spiele euren Geschmack? Was hättet ihr euch stattdessen gewünscht? Schreibt uns gerne in die Kommentare!