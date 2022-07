Seien wir ehrlich zu uns selbst: Fallout-Fans werden noch eine Weile auf mehr Spielefutter warten müssen. Den Machern von Fallout New Vegas, Obsidian Entertainment, geht es zwar unter Microsoft besser denn je, aber sie arbeiten auch schon an vier anderen Projekten. Und dass Bethesda nach The Elder Scrolls 6 an einem Fallout 5 arbeiten wird, hat Todd Howard zwar schon bestätigt, aber selbst das ist noch viel Zukunftsmusik.

Ein Blick in die unwahrscheinliche Zukunft

Von einem New Vegas Remake werden wir also weiterhin nur träumen können. Der folgende Fan-Trailer bietet uns aber eine Idee, wie eine Neuauflage in der Unreal Engine 5 aussehen könnte:

Da vergisst man schnell, dass das Spiel eigentlich schon 12 Jahre auf dem Buckel hat! Selten sah ein Ödland so ansprechend aus. Die Macher des Videos, »TeaserPlay«, haben schon einige fiktive Concept Trailer zu Spielen in der Unreal Engine 5 entworfen. Unter anderem zu Far Cry 3, GTA 3 oder Assassin’s Creed Infinity. Auch zum Vorgänger von Red Dead Redemption gab es bereits ein Video:

Wann kommt ein neues Fallout?

Bethesda hat gerade alle Hände voll zu tun – Starfield erscheint zwar bereits nächstes Jahr, danach konzentrieren sich die Rollenspiel-Experten aber fürs Erste auf The Elder Scrolls 6 – und das wird noch dauern. Danach, so bestätigte Chef-Entwickler Todd Howard, wird aber an einem neuen Fallout gearbeitet. Branchen-Insider Jason Schreier scherzte bereits auf Twitter, dass Fallout 5 nach allen Verschiebungen erst 2038 erscheinen würde.

Dass davor noch ein New Vegas 2 von Obsidian erscheint, hielt ein anderer Insider vor wenigen Monaten zwar noch für wahrscheinlich. Aber auch dieses Spiel könnte noch lange auf sich warten lassen, wenn es denn tatsächlich entwickelt wird.

Wer nicht auf Fallout 5, New Vegas 2 oder sonstige Fallout-Titel warten will, der kann immerhin auf große Mod-Projekte wie Fallout: Miami oder Fallout: London hoffen. Für deren Qualität spricht, dass sie diverse Entwickler an Bethesda verlieren:

Wenn ihr aber explizit nach einem New Vegas in schönerer Grafik sucht, dann könnt ihr euch die Mod Fallout 4: New Vegas genauer anschauen. An der wird auch schon seit einigen Jahren gewerkelt. An die grafisch beeindruckende Qualität des Unreal Engine 5-Videos kommt das natürlich nicht hin, aber ein bisschen schöner ist es allemal.