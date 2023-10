Großer Steam Halloween Sale gestartet: Alle Infos und erste Angebote

Der Ausdruck Buhuhu ist entweder die perfekte Antwort auf schlechte Verlierer in Call of Duty oder aber ein gespenstiger Ausruf der Freude, denn Halloween steht wieder vor der Tür. Auch 2023 packen wir die Geister-, Vampir- und Krabbeltierdeko aus der Rumpelkiste, stechen auf wehrlose Kürbisse ein und zelebrieren ... gut, keine Ahnung, was wir an Halloween zelebrieren, aber auf jeden Fall ist es ein Fest für Horror- und Gruselfans.

Und wie jedes Jahr findet diese Party auch auf Steam statt, dieses Jahr sogar unter schickem Namen: Als Steam Scream: Die Vergeltung öffnet der diesjährige Steam Halloween Sale seine Pforten - und wir haben alle Infos zu Startzeit, Dauer und den ersten Angeboten.

Update vom 26. Oktober, 19:30: Der Halloween-Sale ist jetzt gestartet, einige spannende Angebote findet ihr hier.

Wann startet der Steam Halloween Sale 2023?

Steam Scream öffnet schreiend am 26. Oktober 2023 die eigenen Pforten. Der Gong erfolgt pünktlich um 19 Uhr deutscher Zeit, wie üblich können die Server dann für einige Minuten einbrechen, also werft nicht direkt zornig mit Süßigkeiten, wenn es etwas länger dauert.

Wann endet der Steam Halloween Sale 2023?

Der Steam Scream dauert ziemlich genau eine Woche. Am 2. November 2023 schließen sich die Pforten, ebenfalls wieder pünktlich um 19 Uhr. Ihr habt also ein bisschen Zeit, euch eure Käufe zu überlegen.

Genug geredet, zeigt mir bitte einen Trailer!

Natürlich, wer so nett fragt, bekommt auch einen Trailer mit ersten Angeboten. Wir sind ja keine Unmenschen:

1:28 Steam kündigt großen Halloween-Sale an: Hier seht ihr die ersten bestätigten Spiele im Angebot

Welche Spiele sind im Angebot?

Durch den Trailer kennen wir bereits die ersten Spiele, die im Steam Halloween Sale rabattiert sind. Der Halloween Sale ist wie gewöhnlich nicht so groß wie der saisonale Steam Summer oder Winter Sale, rechnet also nicht mit Tausenden Angeboten, sondern eher genrespezifischen Rabatten. Hier sind einige spannende Rabatte:

Weitere Gimmicks und Angebote?

Wie üblich gibt's während des Events auch wieder halloweenbezogene Avatare, Hintergründe und Co. in Steams Punkteshop. Parallel dazu sind auch auf anderen Plattformen bereits erste Sales gestartet, beispielsweise der große Halloween Sale bei GOG und im Epic Store. Auch hier informieren wir euch natürlich über die besten Angebote.

Habt ihr dieses Jahr irgendein Halloween- und/oder Horrorspiel im Blick oder setzt ihr aus, weil ihr eh noch in Baldur's Gate 3 versumpft? Spart ihr euer Geld für den Winter Sale oder schielt ihr auf Dead Space? Lasst es uns gerne wissen. Oder auch nicht. Ist schließlich eure Sache.