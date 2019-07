Zum Launch gab es in Battlefield 5 kein RSP-Programm ("Rent a Server"), mit dem Fans ihre eigenen Server mieten und verwalten konnten, um z.B. private Matches aufzusetzen. Das soll sich im September ändern, wenn private Spiele endlich als neues Feature eingeführt werden.

»Privat Games« ist das Nachfolgemodell von RSP und umfasst im Prinzip die gleichen Funktionen: Auf gemieteten Servern stehen die nötigen Admin-Tools zur Verfügung, um die Matches nach den eigenen Vorstellungen anzupassen.

Wie BF5-Designer Niklas Astrand via Twitter erklärt, kann man auf den privaten Servern auch die ansonsten temporären Spielmodi einstellen: »In BF5 sind die weltweit populärsten Spielmodi stets aktiviert und der Rest (neue und alte Modi) wird regelmäßig durchrotiert. Wenn private Spiele veröffentlicht werden, stehen den Server-Admins alle Modi zur Verfügung.«

In BFV we have the most popular modes (world wide) always available and cycle the rest (old and new).

When the Private Games feature is released all game modes are available for server admin to set up whatever mode(s).