Der Fußballgott meint es am 10. September gut mit uns: Denn an diesem Tag erscheint nicht nur die Demo von FIFA 20, sondern auch die Vollversion von Pro Evolution Soccer 2020. Letzteres trägt allerdings dieses Jahr erstmals offiziell den etwas sperrigen Titel eFootball PES 2020, das soll die Freude aber nicht mindern.

Auf Steam ist das neue PES 2020 am 10. September ab 19 Uhr deutscher Zeit erhältlich und damit erscheint es 17 Tage vor der Konkurrenz in Form von FIFA 20. Das ewige Fußball-Duell zwischen Konami und EA Sports nimmt dieses Jahr ohnehin spannende neue Ausmaße an, so konnte PES sich zum Beispiel die Exklusivrechte für Juventus Turin sowie die Münchner Allianz Arena sichern.

Wo bleibt der GameStar-Test?

Auf unsere Review zu eFootball PES 2020 müsst ihr noch ein wenig warten. Denn wir wollen sämtliche Modi der Fußballsim ausführlich unter die Lupe nehmen und unter Live-Bedingungen testen.

Denn wenn ihr euch an den Release PES 2019 erinnert, machten vor einem Jahr insbesondere die Online-Modi direkt nach dem Launch große Probleme. Um genau zu sein, standen sie knapp einen Monat lang überhaupt nicht zur Verfügung, deshalb mussten wir Pro Evo 2019 zwischenzeitlich mit einer heftigen Abwertung versehen.

Rechnet also erst nächste Woche mit unserem Test zu Pro Evolution Soccer 2019. Wir bitten um ein wenig Geduld und halten euch auf dem Laufenden, falls wir länger brauchen sollten.

Alle Infos zu den Neuerungen und den Hintergründen zum neuen Namen von PES 2020