Ubisoft stellt Project Q mit herzzerreißender Nachricht ein, profitiert jetzt AC Mirage?

Erst letzte Woche haben wir noch darüber berichtet, dass Ubisoft aufgrund eines miserablen Jahres 2022 gleich drei in der Entwicklung befindliche Spiele eingestampft hat. Nun wissen wir, dass es sich bei einem der Spiele um Project Q handelt, dessen Entwickler nun womöglich bei Assassin's Creed Mirage mithelfen sollen.

Project Q wurde im April 2022 offiziell angekündigt, offizielles Gameplay wurde aber nie veröffentlicht. Lediglich einige Leaks aus den diversen Playtest beschreiben Project Q als eine Mischung aus Multiplayer-Shooter und Nahkampf-Brawler im Stil von Nintendos Super Smash Brothers.

Zwei Teams aus jeweils vier Spielern sollten sich dabei gegenseitig bekämpfen, um eine Zone auf der Karte zu kontrollieren und so Punkte zu sammeln. Auch eine Art Battle Royale Modus war in den Playtests vorhanden. Optisch soll Project Q auf eine Comic-Optik setzen, ähnlich wie der Nahkampf-Brawler Rumbleverse von Epic Games.

Wie InsiderGaming berichtet, wurde auf dem geschlossenen Discord-Server das Ende offiziell bestätigt. Mit einer herzzerreißenden Nachricht an die Fans verabschiedeten sich die Entwickler nun:

Wir hoffen, es geht euch allen gut und ihr seid sicher. Zuerst einmal möchten wir euch sagen, wie toll diese Gruppe immer war, seit wir angefangen haben. Wir haben so viele tolle Momente erlebt und wir schätzen die Beziehungen, die wir mit euch allen aufgebaut haben. Wir haben so viele tolle Momente zusammen erlebt, die uns in Erinnerung bleiben werden.

Der erste geschlossene Test war ein großer Meilenstein für uns, weil das Team so viel Arbeit investiert hat, ihr uns so toll unterstützt habt und ihr uns so toll aufgenommen habt! Wir haben die unglaubliche Energie in diesem Discord geliebt, sie war unser Treibstoff für das Projekt. Euer Feedback war ein wahres Geschenk und hat es uns ermöglicht, als Entwickler zu wachsen, um unser Bestes für euch, unsere Spieler, zu geben.

All diese warmen Momente machen diese Ankündigung umso schwerer: Leider müssen wir unsere kommenden geschlossenen Tests absagen, da Projekt Q nicht mehr weiter entwickelt wird. Das bedeutet auch, dass wir diesen Discord-Server abschalten müssen.

Wir haben momentan keine weiteren Informationen, aber wir möchten euch allen für eure Leidenschaft und eure Liebe zu Project Q danken. All eure Nachrichten und eure Unterstützung haben uns die Welt bedeutet und unseren Teams von Anfang an einen großen Schub gegeben.

Wir werden diesen Discord-Server in den nächsten Tagen schließen. Aber bis dahin teilt bitte eure Erinnerungen und schönsten Momente mit uns und wir werden die Nachrichten gerne an das Team weiterleiten. Es war eine tolle Zeit für uns und wir werden sie in bester Erinnerung behalten.

Wir wünschen euch alles Gute für die Zukunft.