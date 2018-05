Wie der Entwickler auf Steam bekanntgibt, geht die dritte Karte »Sanhok« für Playerunknown's Battlegrounds in die vierte und letzte Runde auf den Testservern. Ende dieser Woche könnt ihr sie dort noch einmal ausprobieren, bevor sie Ende Juni erscheinen soll.

Der Test beginnt am 31. Mai um 4 Uhr morgens unserer Zeit und endet am 4. Juni um ein Uhr nachmittags. Ihr könnt also Donnerstagnacht bis Montagnachmittag auf der neuen Karte spielen. Sanhok war vorher als »Codename: Savage« bekannt und führt uns in ein Tropengebiet.

Kurze Gefechte auf engem Raum

Spielen kann jeder, der PUBG besitzt und die neue Version von PUBG: Experimental Server in seine Steam-Bibliothek herunterlädt. Es handelt sich um den letzten Test-Durchlauf für die Karte. Nach dem planmäßigen Launch, Ende Juni, will man aber noch weiter Änderungen auf Basis des Spielerfeedback vornehmen.

Mit Maßen von 16 Quadratkilometern (nur ein Viertel der beiden anderen Karten Erangel und Miramar) ist Sanhok die kleinste PUBG-Karte bislang und soll für schnelle Gefechte sorgen. Damit nähert sich PUBG auch an Konkurrenten Fortnite an, der es in Sachen Beliebtheit bei den Battle-Royale-Shootern mittlerweile überholt hat. Obwohl Fortnite-Entwickler Epic betont hat, dass genug Spieler für beide Titel existieren, verklagt die PUBG Corp. Epic in Südkorea aufgrund angeblich geklauter Spielmechaniken.

