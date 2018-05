Tencent, der Entwickler der Smartphone-Variante von Playerunknown's Battlegrounds für iOS und Android, hat einen Emulator veröffentlicht, mit dem PUBG Mobile ab sofort auch auf dem PC spielbar ist. Der Client ist ab sofort in der offenen Beta zum Download verfügbar.

Damit ist der Mobile-Ableger jetzt auch ganz offiziell mit Maus und Tastatur spielbar. In der aktuellen Version werden aber ausschließlich Nutzer des Emulators per Matchmaking zusammengewürfelt und keine Smartphone- oder Tablet-Spieler.

Das bessere PUBG? Die mobile Version hat, was dem PC fehlt

Sollte sich das in einer späteren Version des Emulators ändern, dürfte aber erneut die Frage nach der Fairness aufkommen: Bereits kurz nach dem Launch von PUBG Mobile, verschafften sich einige Spieler durch angeschlossene Peripherie-Geräte einen handfesten Vorteil gegenüber Touchscreen-Steuerung.

Vom PC auf's Handy und zurück

Mit dem Release des Emulators kommt eine kostenfreie Version von PUBG jetzt also auch auf den PC. Die Mobile-Version erschien Ende März 2018 in Deutschland und basiert auf dem kostenpflichtigen PC-Hauptspiel, das es inzwischen auch für die Xbox One gibt. Jetzt kehrt das Spinoff sozusagen zurück auf die Heimatplattform.

Nach dem immensen Erfolg von PUBG eroberte auch PUBG Mobile in über 100 Ländern den Spitzenplatz in den App-Stores. Inzwischen hat aber Fortnite ganz klar die Nase vorn.

Stagnation in PUBG: Warum Fortnite es besser macht