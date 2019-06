Im PUBG Nations Cup treffen Teams aus 16 Ländern aufeinander

Die PUBG Corporation hat ein weiteres Esport-Turnier für diesen Sommer angekündigt, den PUBG Nations Cup. In dem internationalen Wettkampf treten vom 9. bis 11. August sechzehn Teams aus unterschiedlichen Ländern in dem Battle-Royale Playerunknown's Battlegrounds gegeneinander an. Es geht um einen Preispool von insgesamt 500.000 Dollar.

Zum Vergleich: Für das Finale der Fortnite-WM werden insgesamt Preisgelder im Wert von 30 Millionen Dollar ausgezahlt. Hier gab es kürzlich Ärger, da es zwei Cheater ins WM-Finale geschafft hatten.

Wer nimmt teil?

Insgesamt treten 16 Nationalmannschaften von fünf Kontinenten an (Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Ozeanien).

Sogar China nimmt teil. Hier wurde das Spiel zunächst eingestellt und später durch eine gewaltlose Alternative wieder veröffentlicht.

Die Teams des PUBG Nations Cup sollen sich aus den besten Spielern des jeweiligen Landes zusammensetzen. Die Auswahl der Spieler obliegt den Nationen. Möglich sind nach eigener Aussage eine Auswahl, die die Spieler selbst treffen können, oder andere länderspezifische Methoden. Aufeinandertreffen werden die National-Teams in der Jangchung Arena in Seoul.

Für die europäischen Länder stehen bisher keine Daten und Auswahlkriterien fest.

Turnier-Sommer

Der Nations Cup beendet den PUBG-Turnier-Sommer, der mit dem GLL Grand Slam vom 19. bis zum 21. Juli in Stockholm und der MET Asia Series vom 26. bis 28. Juli in Bangkok stattfindet und ist damit das letzte internationale Turnier vor dem Start der Phase 3 des PUBG-Esports.

Die Phase 3 stellt den letzten Abschnitt der Saison dar und endet mit der PUBG Global Championship. Den Heimatregionen der Top-Teams aus dem GLL Grand Slam und der MET Asia Series werden zusätzliche Startplätze für die PUBG Global Championship eingeräumt.

Playerunknown’s Battlegrounds - Screenshots ansehen