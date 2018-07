Vom 6. bis 9. Juli kehrt in PUBG der War Mode im Rahmen des Events »Huntsmen and Marksmen« zurück. Dieses Mal wird die Karte Sanhok bedient und zum Schauplatz von Team Deathmach. Zehn Fünfer-Squads schießen sich hier gegenseitig über den Haufen und müssen anders als im üblichen Battle Royale auf einige Eigenheiten verzichten.

Friendly Fire ist deaktiviert und Vehikel sowie Item-Spawns wurden abgeschaltet. Stattdessen startet jeder Spieler bereits mit Pistole, Schrotflinte, Granaten und einigen Bandagen in der Hand. Zudem ist die Kampfzone auf einen kleinen Bereich beschränkt und schrumpft nicht mehr kontinuierlich.

Battle Royale für Mobile: Fortnite deutlich erfolgreicher als PUBG, trotz weniger Spieler

PUBG - Locations auf der Tropenmap Sanhok ansehen

Respawn möglich

Wer Gegner von größerer Distanz aufs Korn nehmen will, muss auf die Care-Pakete warten, die alle 110 Sekunden über Sanhok abgeworfen werden und an zufälliger Stelle landen. Traut man sich an die begehrten Kisten heran, findet sich dort entweder ein Sniper Rifle oder ein DMR (Kurzstrecken-Scharfschützengewehr) samt mächtigen Items. Man sollte jedoch vorsichtig sein, denn die Care-Pakete sind für jeden Spieler sichtbar und wahrscheinlich stark umkämpft.

Die Permadeath-Mechanik wurde ebenso über Bord geschmissen. Verlierer eines Schussduells können erneut spawnen, da alle 30 Sekunden ein Flugzeug die getöteten Spieler über der Karte abwirft.

Ein Kill bringt drei Punkte, während ein Knockout nur einen Punkt gewährt. Das erste Fünfer-Team, das 200 Punkte erreicht, gewinnt die Partie. Alternativ wird der Sieger mit den meisten Punkten nach maximal 15 Minuten bestimmt.

Quelle: Steam