In Playerunknown's Battlegrounds gibt es ab sofort Respawns! Zumindest vorübergehend im neuen Event-Modus »War«. In dem nur für kurze Zeit spielbaren Team-Deathmatch-Modus treten maximal 30 Spieler gegeneinander an und versuchen, möglichst schnell möglichst viele Frags zu machen.

Aufgeteilt in drei zehn-Spieler-Teams und abgeworfen über einem kleinen Bereich der Erangel-Map geht es in War, wie man es aus PUBG kennt, ums Überleben. Allerdings ist diesmal nicht nach jedem Tod Schluss. Stirbt ein Spieler, muss er erneut aus dem Flugzeug abspringen und mit dem Fallschirm zurück ins Kampfgetümmel gelangen.

Ebenfalls interessant: PUBG-Update #10 entfernt alle Klamotten aus den Matches

Pro Kill gibt es drei Punkte. Ds Team, das zuerst 200 Punkte ergattert, gewinnt die Runde. Einen zusätzlichen Punkte erhaltet ihr außerdem für einen Knock-Out und wenn ihr einen Mitspieler wiederbelebt. Hart bestraft werden dagegen Team-Kills und -Knockouts. Verletzt ihr eure Kameraden, werden eurem Team fünf Punkte abgezogen.

Ein Zeitlimit gibt es ebenfalls: Falls innerhalb von 15 Minuten kein Team die 200-Punkte-Marke erreicht, gewinnt die Mannschaft mit dem höchsten Score.

Drop. Kill. Respawn. THIS IS WAR.



The War Event Mode is now live! 10-player squads drop in and compete to reach 200 points with respawns enabled. Learn more: https://t.co/hMpXp32EAq pic.twitter.com/NcVJH8UnD1