Wer schon immer zu einem leibhaftigen Fluch werden wollte, kann künftig in PUBG seinen eigenen Killer heimsuchen, zusätzlich zur Death Cam. Okay, davon merkt der Feind nichts, aber der Spectator Mode ermöglicht zumindest, dass wir nach unserem Ableben Personen folgen können. So behält man das Spielgeschehen im Blick - sofern man sich nach dem Tod noch dafür interessiert.

Fortnite bietet die Möglichkeit schon lange, jetzt müsst ihr auch in PUBG im Solo nicht länger auf die Punkteübersicht starren oder gleich in die Lobby wechseln. Die Beobachtersicht bietet ein paar Besonderheiten:

Ihr folgt eurem Killer. Wenn der Killer gekillt wird, folgt ihr stattdessen dem Killer eures Killers. Das setzt sich von Killer zu Killer fort. Killception!

Sterbt ihr durch Fallschaden oder durch die Blue Zone, dann folgt die Spectator-Sicht dem nächstgelegenen Spieler.

Im Duo oder Squad folgt ihr natürlich weiterhin euren Kollegen. Erst wenn das ganze Team ausgelöscht wurde, wechselt die Kamera zu dem Spieler, der eurem Squad den Todesstoß verpasst hat.

Patch 9 ist jetzt bereits live und schraubt abseits des Spectator Modes an Kleinigkeiten. Beispielsweise steht der Voice Chat künftig in Standardeinstellung auf »Team Only«.

Außerdem werden kleinere Bugs gefixt: Ein Fehler ließ Autos unkontrolliert herumflippen, ein anderer sorgte für Probleme bei der Death Cam. Die Bug Fixes beheben beides, zudem wird im Customization-Menü ein wenig an der Bedienung geschraubt.

Spectating Your Killer

Players can now spectate their killer by clicking the "watch" button on their match result screen

Solo killer spectatingIf you get killed by the Blue Zone, the Red Zone or from falling, you can spectate the nearest player from your death locationWhen the player you were spectating dies, you can continue spectating the killer of that playerIf the player you were spectating gets disconnected, you can continue spectating their killer

Duo / Squad killer spectatingSame as above but can only spectate the enemy team after all your team members are dead

You can report a player you are spectating in Killer Spectate mode by pressing R

If you click Death Cam, you won't be able to use the Killer Spectate mode

UI/UX

The default setting for voice chat changed to "Team Only"

Bug Fixes

Fixed a bug where vehicles suddenly flip, go flying or come back to the starting point while driving

Fixed a bug where the IGN of your killer was not shown when viewing Death Cam

Adjusted the rotation axis for the preview model in customization menu for better usability

