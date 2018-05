Schon seit vielen Patch-Zyklen geht es in PUBG in Sachen Performance nicht so recht weiter. Entwickler PUBG Corp. hat in einem Blogpost auf Steam angekündigt, die Probleme mit dem Spielstottern und den FPS-Einbrüchen mit den nächsten Updates anzugehen und Patches fortan schneller zu veröffentlichen. Sie entschuldigen sich bei der Community für die fehlende Kommunikation in diesem Bereich und versprechen, ihren Versäumnissen nun nachzukommen.

Die kommenden Verbesserungen legen ihren Hauptfokus auf die Performance, server-seitige Optimierungen und die Cheater-Problematik. Für die ersten beiden Punkte konnten die Entwickler bereits genaue Probleme feststellen, die den generellen Spielfluss ins Stocken bringen und teilweise GPU wie CPU zu sehr beanspruchen:

Fahrzeuge, die über unterschiedliche Bodentypen fahren

Lichteffekte

Bewegungen von Feinden außerhalb des eigenen Sichtfeldes

Bewegungen von Fahrzeugen außerhalb des eigenen Sichtfeldes

Kletteranimationen

Rendering der Charakter-Modelle

Charakter-Bewegungen und Animationen beim Fallschirmspringen

Parkende Fahrzeuge

Server-Optimierungen und schneller veröffentlichte Patches

Daneben soll auch der Ladeprozess der Karten Miramar und Sanhok verbessert werden. Auch die Server sollen bald runder laufen. Dazu wird der Netcode überarbeitet, die Datenübertragungsrate erhöht und die allgemeine Effizienz beim Updaten der Sever angepasst.

Aufgrund der vielen Baustellen möchten die Entwickler mit Patches aber nicht jedes Mal warten, bis sie ein dickes Update-Paket schnüren können, sondern wollen die Live-Server sofort versorgen, sobald die einzelne Verbesserung fertig ist. Deswegen soll es in Zukunft häufiger zu kleineren Updates und Bugfixes kommen als in der Vergangenheit.

Auch beim Thema Cheating sei man laut den Entwicklern gut aufgestellt. In den letzten Monaten gab es viele Fortschritte und weitere sollen folgen. Mit einer Kampfansage will man die Anstrengungen fortsetzen: »Wir glauben, dass wir den Kampf gegen Cheater gewinnen. Wir werden nicht aufhören zu kämpfen, bis wir sie beseitigt haben.«

Momentan arbeitet man auch weiter an der nächsten großen Inhaltserweiterung: Sanhok. Die im Gegensatz zu den vorherigen Maps sehr kleine Karte soll Ende Juni auf die Live-Server aufgespielt werden, versprechen die Entwickler.

