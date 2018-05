PUBG - Savage-Map ab Freitag wieder spielbar, heißt jetzt Sanhok

Entwickler PUBG Corporation gab via Steam bekannt, dass die Tropen-Map Codename: Savage ihre Rückkehr auf die Testserver von Playerunknown's Battlegrounds feiert. Am Freitag morgen, den 11. Mai um 04 Uhr öffnet die Testumgebung erneut ihre Tore. Der Test läuft bis zum 14. Mai um 13 Uhr.

Bei den letzten beiden Durchläufen war ein Zugangscode für den Testserver-Client nötig, diesmal ist die Tropen-Map für alle Besitzer von Playerunknown's Battlegrounds geöffnet.

Neuer Name »Sanhok«

Mit dem dritten Durchlauf erhält die Tropen-Map nun auch ihren finalen Namen: Sanhok ist ein Kunstwort, das sich aus dem Thai-Begriff für Spaß, gesprochen Sah-Nuk und dem Filipino-Wort für Hühnchen, gesprochen Mah-Nok, zusammensetzt. Wieso Hühnchen? Weil dem Sieger einer Partie PUBG der Siegerbildschirm ein »Winner Winner, Chicken Dinner« bescheinigt. In der Battlegrounds-Sprache ist dieses »geflügelte« Wort längst Kult.

Der neue Testlauf von Sanhok ist zwar noch nicht ganz der dringend benötigte Nachschub an Inhalten, aber zumindest ein Schritt in diese Richtung. Wann genau die neue Map ihren Weg in den Live-Build findet, steht noch nicht fest. Die PUBG Corp verspricht aber, dass es nur noch wenige Monate dauern wird.