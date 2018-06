Ist man großer Fan der Streamer DrDisRespect und Shroud, kann man das ab dem 4. Juni auch direkt in Playerunknown's Battlegrounds zeigen. Beide bekommen eigene Waffen-Skins direkt im Spiel gewidmet.

Die Skins sind über Twitch oder Steam erhältlich und kosten rund 10 Dollar. Für Shroud muss man die Ghosted Crate kaufen, die garantiert den Ghosted-Skin für die AKM und die KAR98K enthält. Für DrDisRespects Skins muss man die Speed & Momentum Crate erwerben. Die bringt garantiert den passenden Skin für die M416 und ebenfalls die KAR98K mit.

