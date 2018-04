PUBG - Update 11 zeigt Flugzeugroute an & bringt Bratpfannen-Skin

Gemäß der Roadmap fürs Jahr 2018 wird PUBG zurzeit mit reichlich Updates versorgt. Patch #11 der PC-Version 1.0 dreht allerdings im Vergleich zum Entfernen aller Klamotten in Patch 10 eher an kleineren Schräubchen. Beispielsweise wird künftig die Flugroute des Flugzeugs angezeigt, damit man seinen Absprung präziser planen kann.

Andere größere Neuerungen betreffen hauptsächlich die Lootboxen. So gibt's mit der Equinox Crate eine neue Sorte von Wundertüte, in der sich Waffenskins verbergen. Außerdem steckt in manchen Equinox-Paketen ein besonderer Bonus-Skin, den man mit sehr viel Glück zusätzlich zu den normalen Inhalten der Crate ziehen kann.

Auf den Testservern, auf denen Patch 11 aktuell ausgerollt wird, erhalten derzeit alle Spieler 10 Equinox-Boxen, 20 Waffen-Skin-Keys, 20 Early-Bird-Keys sowie 100.000 BP, um mit den Inhalten zu experimentieren.

Für 5.000 BP lässt sich abseits der Boxen zudem ein neuer Bratpfannen-Skin namens »Target Practice« erwerben, der alle Kills mit dem Kochutensil noch schöner macht.

Natürlich werden auch Bugs gefixt, außerdem können Custom Matches jetzt aus der Liste auch als Spectator betreten und verfolgt werden, sofern das Spiel diese Option aktiviert hat. Die kompletten Patch Notes findet ihr in der Steamcommunity - oder direkt unterhalb dieses Absatzes. Wie immer wird Patch 11 erst auf den Testservern ausprobiert und im Verlauf der kommenden Woche (nach etwaigen Änderungen) auch auf die Live Server gespielt.

UI / UX

A marker has been added to the map that allows players to check the flight path of the plane.The path is visible from when players are at the waiting lobby up until the point when they fall down to their final drop destination.

Bugs Fixes

There should no longer be excessive blood effects when you're getting shot in FPP mode or while aiming down sights.

Fixed issue that sometimes caused blood effects to not show up when shooting other players.

Fixed an issue that was causing character silhouettes to remain visible while inside smoke

Switching weapons while prone should no longer cause certain animations to break

Custom game real-time spectating

In the lobby's custom match list, you can select an ongoing game and watch it in real time.*

Games that have the Public Spectating option set to "On" can be watched in Custom Match.

For private matches, you can spectate the game by entering a given password.

The custom game real-time spectating function is still in an early development stage, and some functions may be unstable. We appreciate your patience while we work out the kinks.

New crates

One new paid crate and one new frying pan skin has been added.For the purpose of security verification, Equinox crate x10, Weapon Skin Key x20, Early Bird Key x20, 100K BP will be distributed to all accounts.( Test server only )

The frying pan skin, »Target Practice«, can be purchased separately as an individual item for 5,000 BP. It can be purchased only once per account.

New paid crate, Equinox Crate, will offer weapons skins. It can be earned with 25% chance as a Weekly Random Crate.

Equinox Crate can be opened with Weapon Skin Key, which can be purchased at the Steam store.

There is one bonus item. If you're really lucky, you can get that skin as a bonus on top of the crate's normal reward items

The chances of getting each item in the new paid crate are as follows.

The chances of getting each crate as a Weekly Random Crate are as follows.

Crate system