Bethesda hat nun den offiziellen Terminplan für die QuakeCon 2019 veröffentlicht. Das Event steht anlässlich des 25. Geburtstages des Kult-Shooters unter dem Motto »Year of DOOM«. Der Startschuss fällt am 26. Juli um 18:00 Uhr MESZ mit der Keynote. Die QuakeCon endet am Sonntag, den 28. Juli.



Interessant sein dürften vor allem die neuen Informationen, die uns zu einigen Spielen von Bethesda erwarten. Verfolgen könnt ihr das ganze Event am Wochenende auf dem offiziellen Twitch-Kanal von des Publishers.

QuakeCon Terminplan für Doom, ESO und Fallout

Das erwartet euch bei den Panels: Am Samstag, den 27. Juli erwarten euch nacheinander drei Präsentationen. Bei Fallout 76 werden die kommenden Updates für den Abenteuermodus und Nuclear Winter diskutiert. Außerdem sollt ihr mehr über die große Herbst-Erweiterung Wastelanders erfahren.

Des Weiteren wird es auf der QuakeCon 2019 eine neu Gameplay-Livevorführung von Doom Eternal geben. Bei The Elder Scrolls Online wird zunächst einmal ein Blick darauf geworfen, wie sich das MMORPG über die Jahre entwickelt hat. Darüber hinaus soll mehr zu den DLCs Scalebreaker und Dragonhold verraten werden.

Diese Zeiten solltet ihr euch vormerken:

17:00 Uhr MESZ: Unsere Zukunft geht weiter – Was steht an für Fallout 76

18:00 Uhr MESZ: Knietief in DOOM

21:00 Uhr MESZ: Tamriel im Aufbau – Die Entwicklung von Elder Scrolls Online

Am Sonntag um 15:00 Uhr MESZ beginnt die Championship der Quake Pro League, die ihr im Livestream verfolgen könnt.

Twitch Drops verdienen: Wer die Keynote der QuakeCon 2019 schaut, bekommt exklusive Skins für Rage 2 und kann sich Kartenpakete für The Elder Scrolls: Legends verdienen. Durch das Schauen der Keynote erhaltet ihr für ESO außerdem fünf Kronen-Ouroboroskisten. Schaut ihr euch zudem das ESO-Panel am Samstag an bekommt ihr zudem das Haustier Flammenatronach-Senche-Jaguar und eine weitere Ouroboroskiste.

