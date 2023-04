Quidditch kommt doch! Warner kündigt neues Spiel zum Besensport an

Quidditch kommt tatsächlich noch! Warner kündigt neues Spiel an.

Bei Merlins Bart, damit hat wohl keiner gerechnet! Nachdem Hogwarts Legacy Potter-Fans enttäuscht zurückließ, da es der Besensport nicht ins Rollenspiel geschafft hat, lässt Warner jetzt den Klatscher platzen: Quidditch kommt doch! Und zwar als eigenständiges Spiel!

Kontroverse um J.K. Rowling Transphobe Kommentare der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling führten wiederholt zu Kontroversen. Dieser Artikel erklärt Rowlings Aussagen und fasst Reaktionen von Betroffenen zusammen. Was Konsumenten bedenken sollten: Die Autorin profitiert entweder durch direkte Beteiligung, indirekt, durch Markenrechte oder über andere Wege von Umsätzen aus allen Harry-Potter-Produkten.

Was ist Quidditch Champions?

Nach dem kolossalen Erfolg von Hogwarts Legacy kündigt Warner nun ein eigenständiges Spiel rund um den Zauberersport an. Spielerinnen und Spieler werden sich einen eigenen Charakter erstellen und sich für rasante Matches auf den Besen schwingen können - solo oder auch im Multiplayer. Mehr ist aktuell zum Gameplay nicht bekannt.

Ein Releasezeitraum steht ebenfalls noch nicht fest, das Spiel wird laut FAQ aber bereits seit einigen Jahren entwickelt. Hinter dem Projekt steht Publisher Warner, das Label Portkey Games und Entwickler Unbroken Studios. Das Studio arbeitet parallel dazu gemeinsam mit Rocksteady Studios an Suicide Squad: Kill the Justice League.

Quidditch Champions soll für den PC und auf bisher noch unbekannten Konsolen erscheinen. Einen ersten Teaser-Trailer gibt es auf Twitter zu sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Anmeldung zum Playtest läuft schon jetzt

Offenbar ist bereits in naher Zukunft ein Playtest für Quidditch Champions geplant. Ihr könnt euch jetzt bereits dafür auf der offiziellen Webseite von Warner registrieren. Eine Anmeldung garantiert allerdings noch keine tatsächliche Teilnahme, sondern gibt euch die Chance, ausgewählt zu werden.

Was haltet ihr von der Ankündigung? Freut ihr euch, dass es endlich wieder ein Quidditch-Spiel geben wird? Oder hättet ihr den Besensport lieber in Hogwarts Legacy gesehen? Könnt ihr mit Sportspielen oder konkret Quidditch womöglich so gar nichts anfangen? Dann schreibt es uns doch gerne in die Kommentare! Erzählt uns auch, was ihr euch von Quidditch Champions und dem Entwicklerstudio erhofft!