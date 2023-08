Neues Spiel Harry Potter Quidditch Champions ist geleakt - mit zehn Minuten Gameplay!

Irgend jemand muss ein Löchlein stopfen in den internen Tests von Harry Potter Quidditch Champions, dem Online-Sportspiel, das sich seit einer ganzen Weile in Entwicklung befindet. Obwohl wir von offizieller Seite bloß eine Ankündigung im April bekamen, wurde jetzt schon zum zweiten Mal Gameplay von der Schnatzjagd geleakt - und das verschafft einen immer deutlicheren Einblick in das, was uns dort erwartet.

Das neue Gameplay wird vom bekannten Leaker Tom Henderson gefeatured und zeigt neben der Charaktererstellung beziehungsweise Spielerwahl auch ein Match. Ein paar Fakten, die sich aus dem Gameplay destillieren lassen:

Quidditch Champions bietet einen umfangreichen Charaktereditor, mit dem ihr euch eure eigenen Spielerinnen und Spieler basteln könnt. Neben Hautfarben, Kopfformen, Frisuren, Körpertypen und Co. wählt ihr auch aus zig Besen, Zauberstäben und so weiter aus.

Das Spiel bietet umfangreiche Emotes, die ihr während des Matches abspulen könnt.

Alternativ zur Charaktererstellung könnt ihr auch berühmte Figuren der Serie spielen, also beispielsweise Harry, Ron und Co.

Im gezeigten Match jagt die Spielfigur dem Ball nach und spielt das Runde ins ... Runde. Ihr steuert euren Besen manuell und müsst exakt im richtigen Moment einen Balken füllen, um den perfekten Treffer in einen der drei Zielringe zu landen. Ein bisschen vergleichbar mit Basketball- und Baseball-Spielen.

Vor dem Match gibt es wie in Battle Royales eine Pre-Match-Phase, in der ihr Quatsch anstellen und ein bisschen frei üben könnt.

Die Animationen und Bewegungen wirken noch sehr grob, aber das Spiel befindet sich ja auch noch in Entwicklung.

Wie genau es zum Leak kam verrät Henderson nicht. Bereits im Mai 2023 wurden Szenen aus dem laufenden Match sowie aus der Charaktererstellung geleakt. Viel Neues gibt's also im zweiten Leak nicht zu sehen, aber allmählich verdichten sich die Gameplay-Quellen.