Rage 2 erscheint zwar erst 2019, aber Bethesda hat dennoch die Collector's Edition in allen Details vorgestellt. Das absolute Highlight ist dabei Ruckus, der Brecher-Kopf. Dieser verfügt nicht nur über ein besonderes Aussehen, sondern er spricht und er kann sogar singen.

Des Weiteren hat er Bewegungssensoren und wird euch somit unterhalten, wenn ihr an ihm vorbeilauft. Bestens für das Wohnzimmer geeignet könnt ihr den wirklich speziellen Kopf an eurer Wand aufhängen. Eine erste Probe seiner Fähigkeiten hat Bethesda in einem kleinen Trailer veröffentlicht.

It sings! It jokes! And now it's coming to a wall near you. Get your own Ruckus the Crusher with the #RAGE2 Collector's Edition. His voice sure sounds familiar… @AndrewWK pic.twitter.com/L2gSJQjFs2