Ab dem 14. Mai dürfen wir uns in Rage 2 in eine völlig abgedrehte Endzeit stürzen und als »Wasteland-Superheld« für Chaos sorgen. In Deutschland wird es uns bei der Ödland-Fete auch an nichts mangeln, denn das Spiel erscheint hierzulande ungeschnitten.

Wie uns Publisher Bethesda mitteilte, ist der Ego-Shooter von der USK mit einem »Ab 18«-Siegel versehen worden. Das ist nicht sonderlich überraschend, immerhin geizt Rage 2 keineswegs mit effektvollen Blutfontänen und lässt gerne auch mal ganze Menschen einfach platzen. Das ist selbst in dieser abstrus überzogenen Form noch ziemlich heftig, kann bei Zeiten aber auch recht lustig sein.

Trailer zur Altersfreigabe

Wie das Ganze dann schließlich aussieht, könnt ihr euch in einem Video auf Twitter ansehen. Um die USK-Freigabe zu zelebrieren, veröffentlichte der Publisher nämlich auch gleich einen neuen Trailer, in dem der ganze bunte Wahnsinn des Shooters zur Geltung kommt.

Ab dem 14. Mai gehts ab, und zwar 100% UNCUT! ?? #RAGE2 pic.twitter.com/psinJM1VC3 — Bethesda Deutschland (@bethesda_de) March 22, 2019

Einen noch besseren Eindruck, was uns im Mai eigentlich erwartet, gibt unsere Preview zu Rage 2. Dort verraten wir euch die vier wichtigsten Erkenntnisse, die wir beim Anspielen gewonnen haben. Beispielsweise, wie die besonderen Nanotrite-Skills Tempo und Abwechslung in die Shooter-Passagen bringen wollen und warum die Spielwelt diesmal nicht nur groß, sondern auch sehr lebendig wirkt.

Bislang ist noch nicht gänzlich geklärt, ob Rage 2 auch auf Steam erscheinen wird. Aktuell kann man den Titel nur im Bethesda-Launcher vorbestellen.

Verspielt in Berlin: So funktioniert die USK