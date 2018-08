Rage 2 - Wir steuern fliegende Fahrzeuge

Gestern fand auf der QuakeCon eine Keynote statt, bei der es neben Doom Eternal und The Elder Scrolls Online auch um Rage 2 ging. Zum Open-World-Shooter von Id und Avalanche gab es einen neuen Trailer zu sehen. Außerdem werden wir im Spiel auch fliegende Fahrzeuge steuern dürfen.

Laut Game Director Magnus Nedfors soll es sich dabei nicht bloß um ein schwebendes Hoverbike handeln. Es handle sich zwar um kein Flugzeug, aber ein fliegendes Fahrzeug sei es durchaus. Wir sind gespannt, wie sich das steuert. Im E3-Trailer gab es schon einmal eine kurze Szene mit einem fliegenden Fahrzeug zu sehen.

Plus-Video zu Rage 2: Wütend wegen Walmart

Ein Fest für Fahrzeug-Fans

Die Fahrzeuge waren schon im ersten Teil Rage spaßig zu steuern und erinnerten an Mad Max. In der Fortsetzung sollen die Spieler jetzt drei Gefährte zur Auswahl haben, um das Wasteland zu erkunden - eines davon flugfähig. Sonst verfügt man noch über ein Auto und ein Motorrad. Alle Fahrzeuge lassen sich upgraden und personalisieren.

Man ist aber nicht auf seine drei fahrbaren Untersätze festgelegt. Wer will, kann durch das Wasteland ziehen und alles klauen, was Räder hat. Auch geklaute Fahrzeuge darf man behalten und in der eigenen Basis sammeln. Bei den drei eigenen Gefährten handelt es sich also mehr um eine Starthilfe. Rage 2 stammt übrigens hauptsächlich vom Just-Cause-4-Entwickler Avalanche, wobei Doom-Entwickler Id Software kreativen Beistand leistet. Mehr zu Rage 2 lest ihr in unserer ausführlichen Preview.

