In Brasilien startet in Kürze zum ersten Mal die sogenannte »Women's Super League«, ein E-Sport-Turnier an dem ausschließlich Frauen teilnehmen dürfen. Gespielt wird Ubisofts Taktikshooter Rainbow Six: Siege und Ziel der Sache ist, mehr weiblichen Gamerinnen die Pro-Szene schmackhaft zu machen.

Stattfinden wird das Turnier in zwei Phasen: Am 25. und 26. Juni werden zunächst die vier besten Frauen-Teams der Welt ermittelt. Anschließend treten diese Top Vier vom 20. bis 22. Juli im Finale auf dem Geek & Game Rio Festival in Brasilien gegeneinander an. Mitspielen werden unter anderem Myss1, Bits, Negativa und Soppy.

Nicht nur das Zocken, sondern auch das Kommentieren wird in der »Women's Super League« ausschließlich von Frauen übernommen. Die beiden Casterinnen Poulie und Nandabpiva sollen das Spielgeschehen des Turniers für alle Zuschauer und Zuschauerinnen in Live-Streams analysieren.

Aktuell spielt mit Lauren »Goddess« Williams nur eine einzige Frau in professionellen Siege-Turnieren mit. Erst im Mai 2018 konnte sie sich als Teamkapitänin mit ihrer Mannschaft »beastcoast« für die Pro League qualifizieren.

Und ganz offenbar hält Goddess nicht allzu viel von der Women's Super League. Via Twitter kritisiert sie, dass Geschlechtertrennung unter Pro Gamern keine gute Idee sei, egal von welcher Seite aus:

I’m not hating on them for playing, don’t get me wrong. But gender does not define your skill. So what if the demographic of video games is ran by men? Play against them and show them you’re better. Show them you can put in the same effort and time as everybody else.