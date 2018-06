EAs Chief Creative Officer Patrick Söderlund hat sich gegenüber Gamasutra erneut zur Frauen-Thematik in Battlefield 5 geäußert. Das Team habe sich bewusst für weibliche Spielfiguren im Shooter entschieden. Weiter führt Söderlund aus, dass es im Gegensatz zu einigen Annahmen von »ungebildeten Spielern« damals sehr viele Frauen im Zweiten Weltkrieg gab. Daher sei das Szenario ebenfalls absolut möglich.

An alle, die das dennoch nicht verstehen können, richtet er klare Worte:

"Entweder ihr akzeptiert es, oder ihr kauft das Spiel nicht. Ich kann mit beidem Leben."

Eine neue Geschlechtervielfalt

Weiter erzählte er im Interview, dass er eine 13-jährige Tochter hat, die all die Kritik rund um den Trailer nicht verstehen konnte. In Fortnite könne sie auch eine Frau spielen und sie versteht nicht, warum die Leute wegen der Thematik so unglücklich sind. Für Söderlund war dann klar, dass sie Recht hat und es nicht in Ordnung ist, wie die Leute reagieren.

Er betont gegenüber Gamasutra, dass Battlefield 5 ein Spiel ist und Spiele heute eine Geschlechtervielfalt wie nie zuvor bieten. Es gebe sehr viele Frauen, die gerne spielen wollen und es würde sehr viele männliche Spieler geben, die eine knallharte Frau spielen möchten.

Bereits im Mai äußerte sich DICEs General Manager Oskar Gabrielson zur Thematik und machte klar, dass weibliche Spielfiguren und optische Charakter-Anpassungen im Spiel bleiben werden. Der leitende Produzent Aleksander Grøndal betonte kürzlich außerdem, dass der Spielspaß immer Vorrang vor dem Realismus hat.

