Rainbow Six: Siege: Großes Stadion-Event startet offenbar heute

Schon im Dezember 2019 gab es Leaks, die auf das jetzt angekündigte Event in Rainbow Six: Siege hinwiesen: Damals tauchten Screenshots von Ladebildschirmen und Planungsphasen in einer neuen Stadion-Karte in Griechenland auf. Der neue Trailer zu Road to Six Invitational 2020 bestätigt, was wir damals bloß vermuteten: Die neue Stadion-Map kommt tatsächlich.

Ab dem 15. Januar 2020 werdet ihr an jedem Wochenende bis einschließlich 16. Februar 2020 in irgendeiner Form an Events teilnehmen können, die mit der neuen Stadion-Map in Zusammenhang stehen. Wir formulieren das recht vage, weil leider auch Ubisoft exakte Details vermissen lässt. Was wir aber wissen: Ab dem 15. Januar wird es konkretere Infos geben.

Harry is gathering the greatest Operators to prove their worth. Stay tuned tomorrow to learn how you can take part in the action. pic.twitter.com/Qpw4ibWr9e — Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) January 14, 2020

Ob die neue Map bereits am Wochenende spielbar ist, können wir also derzeit nicht zweifelsfrei bestätigen. Erfahrungsgemäß rechnen wir allerdings damit, dass im Rahmen des Invitationals ab dem 15. Februar 2020 die Roadmap für das fünfte Jahr von Rainbow Six: Siege offiziell vorgestellt wird. Erst Leaks wollen bereits die Inhalte des Jahr-5-Passes im Code entdeckt haben.

Neue Infos zu Year 5

Wir rechnen mit neuen Infos zu kommenden Seasons & neuen Operatos auf dem Six Invitational in Montreal, Kanada. Deshalb sind wir vor Ort und berichten über alle Neuigkeiten rund um R6 direkt aus den Messehallen der WM.

