In Rainbow Six: Siege tut sich wieder einiges in Sachen Operator-Balance: Patch 2.2 ist jetzt live und verändert die Ausrüstung und Schadenswerte gleich mehrerer Charaktere drastisch. Wir fassen zusammen, auf welche Änderungen ihr euch einstellen müsst.

Finka-Boost wird schwächer

Finkas Fähigkeit hält jetzt 10 statt bisher 20 Sekunden an

Geschwindigkeits-Boost beim Zielen durch Finkas Boost von 50 auf 25 Prozent gesenkt

Stun-Granaten durch Frag-Granaten ersetzt

Erhöhter Schaden durch Gas-Granaten von Smoke während dem Boost verringert

In Ubisofts Hintergrundbericht zu den Gründen für die Balance-Änderungen steht ganz klar: Finka soll durch diese Nerfs schwächer werden.

Beim Einsatz ihrer Fähigkeit Adrenaline Rush, ist in Zukunft besseres Timing und Absprache mit dem Team gefragt. Zuvor konnte man den Boost schnell hintereinander spammen und so eine volle Minute lang aufrechterhalten.

IQ war zu mächtig

IQ verliert ihre Frag-Granaten und erhält dafür eine Claymore-Mine

Die Reichweite ihres Detektor-Gadgets fällt von 20 auf 15 Meter

Ubisoft stellt klar, dass IQ wegen ihrer Kombination aus hoher Geschwindigkeit (3 Speed) und starken Waffen wie der AUG und der 552 Commando bereits sehr stark im Kampf ist. Das spiegelt auch ihre Sieg-Rate im Diagramm wider.

Durch die zunehmende Menge an elektronischen Verteidiger-Gadgets in jeder neuen Season, wurde aber auch ihr Scanner passiv immer mächtiger und wird nun abgeschwächt. Weitere Änderungen an IQ sind für die Zukunft geplant.

Jackal sieht weiter

Jackal kann in Zukunft Fußspuren über eine Distanz von 8 Metern, statt wie bisher 5 Metern scannen. Diese Änderung soll seine geringe Pick-Rate etwas anheben und das Risiko verringern, beim Aufspüren von Abdrücken unter Beschuss zu geraten.

Damit kann Jackal künftig auch besser Fußspuren scannen, die ein Stockwerk unter ihm liegen, wenn zum Beispiel durch Sprengladungen eine Sichtlinie durch den Fußboden geöffnet wird. Das dürfte sein Kit in bestimmten Situationen deutlich stärker machen.

Nerf für Scharfschützen

Das halbautomatische SR-25 von Blackbeard macht jetzt 61 statt 72 Schaden

Der Gewehr-Schild von Blackbeard verfügt über 50 statt 60 Trefferpunkte

Schnellere Bewegungsgeschwindigkeit, wenn Blackbeard den Schild ausgerüstet hat

Die Mk17 (SCAR) von Blackbeard macht 49 statt 42 Schaden

Das Sniper-Gewehr OTS-03 von Glaz verursacht jetzt 71 statt 85 Schaden

Die halbautomatischen Gewehre von Glaz und Blackbeard waren in fast jeder Situation extrem stark, wie die Win-Ratio in der Grafik beweist. Blackbeard wird der höheren Geschwindigkeit und der besseren MK17 etwas flexibler. Die Waffe von Glaz wird abgeschwächt, um ihn etwas situationsabhängiger zu machen.

Auch die FAMAS von Twitch kassiert einen leichten Nerf von 40 auf 37 Schaden, um ihrer extrem hohen Pick-Rate etwas entgegenzuwirken. Die Waffen von Frost dagegen werden aufgewertet - sie dümpelte bisher mit Castle und Tachanka am unteren Ende der Skala herum.

Einen Buff erhält außerdem das Stacheldraht-Gadget: Ab sofort werden Angreifer um 50 statt wie bisher 45 Prozent verlangsamt, wenn sie sich durch Stacheldraht-Sperren bewegen. Verteidiger können die Bereiche um das Missionsziel damit etwas zuverlässiger freihalten. Abschließend tauscht Dokkaebi ihre Claymore gegen Stun-Granaten.

Auf der offiziellen Webseite findet ihr die vollständigen Patch Notes mit allen Änderungen & Bugfixes.