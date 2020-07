Roboter in Rainbow Six: Siege? Wie wir wissen, geht Ubisoft bei seinem Vorzeige-Taktik-Shooter gern auch mal unkonventionelle Wege. Wir durften im Rahmen von Events schon als 20er-Jahre Gangstertruppe oder Zombie-Jäger in der Apokalypse spielen, letzteres wohl als Testlauf für das Spinoff Rainbow Six: Quarantine.

Aber spielbare Roboter im Rahmen eines Events wären noch ein Stück durchgeknallter. Wie Dataminer herausgefunden haben, existieren entsprechende Skins für die bekannten Operator in R6: Siege. Im folgenden Video seht ihr einen Zusammenschnitt der Funde. Die Skins tauchen ab Sekunde 00:28 auf:

Was kann das bedeuten?

Zum einen muss man festhalten, dass es sich nicht um offiziell freigegebenes Material zu Rainbow Six: Siege handelt. Was die Dataminer dort ans Licht bringen, kann also alles Mögliche sein.

Ein kommendes Event: Eventuell schickt euch R6: Siege in einem künftigen Event als Roboter in den Kampf. Event-Modi im Taktik-Shooter brachten in der Vergangenheit häufig zeitlich begrenzt ganz neue Spielweisen. Somit liegt auch ein wie auch immer gearteter Roboter-Modus im Bereich des Möglichen.

Ausgebliebener Aprilscherz: Rainbow Six veranstaltet gerne Events à la »April's Fools«. Wir erinnern uns an die knallig pinken Operator im Jahr 2019. Da dieser April allerdings von der Corona-Krise überschattet wurde, liegt es im Bereich des Möglichen, dass ein Überraschungs-Event rund um Roboter abgesagt oder verschoben wurde.

Alternative Skins: Vielleicht handelt es sich bei den Robotern auch lediglich um Skins, die mal geplant waren oder in Zukunft hinzukommen sollen. Rainbow Six: Siege bietet unterschiedliche Kleidungsstile für eure Operator an, die bislang allerdings meist taktisch und realistisch ausfielen. Roboter-Skins wären also ein Bruch mit der bisherigen Praxis - zuvor hatten sich Fans von unrealistischen Skins nicht begeistert gezeigt.

Nichts davon: Es bleibt die Möglichkeit bestehen, dass es sich um mal geplante, aber inzwischen verworfene Skins handelt. Somit ist es ebenfalls denkbar, dass die Roboter es nie ins Spiel schaffen.

Derzeit läuft übrigens die GSA League zu Rainbow Six: Siege. Bei den Kollegen von MeinMMO findet ihr die Ergebnisse vom 8. Spieltag der Playoffs. GameStar, GamePro und MeinMMO sind als Medienpartner bei der GSA League an Bord.