Bald startet die dritte Season des Jahres 2020 mit dem Namen »Shadow Legacy« in Rainbow Six: Siege. Wie immer bringt sie einen neuen Operator mit sich.

Er nennt sich Zero und kommt von dem Geheimdienst Third Echelon. Der erste offizielle Teasertrailer zeigt jetzt, wer sich hinter diesem Kürzel versteckt.

Bei Zero handelt es sich nicht - wie einst angenommen - um einen unbekannten Agenten. Der Splinter-Cell-Protagonist Sam Fisher persönlich hört zukünftig auf diesen Codenamen. Weitere Informationen will Ubisoft am 16. August bekannt geben.

Was wissen wir über Sam Fisher?

Obwohl der Entwickler des Taktik-Shooters selbst sich noch in Schweigen hüllt, sind durch einen Leak in der Vergangenheit bereits Fähigkeiten und Ausrüstung ans Licht gekommen. Die können sich bis zum Release jedoch noch einmal ändern.

Fähigkeit: Sticky Camera, Zero verschießt eine Kamera mit seiner Pistole und kann so sonst schwer einsehbare Gebiete auskundschaften.

Sticky Camera, Zero verschießt eine Kamera mit seiner Pistole und kann so sonst schwer einsehbare Gebiete auskundschaften. Primärwaffe: SC3000K / MP7

SC3000K / MP7 Sekundärwaffe: 5.7 USG

5.7 USG Gadgets: Frag-Granate / Claymore

18 9 Mehr zum Thema Die schwere Geburt von Splinter Cell

Was kommt noch mit Shadow Legacy?

Bei Shadow Legacy handelt es sich um das erste Update für Rainbow Six Siege, das nur noch einen statt zwei neuer Operator einführt.

Es ist allerdings möglich, dass statt einem zweiten Neuzugang das schon länger bekannte Rework für Tachanka erscheint. Er erhält in Zukunft einen Granatwerfer mit Brandgranaten als besondere Fähigkeit.

Ebenso könnt ihr euch auf Mini-Breach-Charges einstellen, die unserem Rainbow-Experten Phil zufolge das gesamte Meta des Spiels auf den Kopf stellen könnten. Immerhin habt ihr dank diesen die Möglichkeit, auch ohne gesonderte Hardbreacher Löcher in verstärkte Wände zu reißen.