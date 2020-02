Rainbow Six: Siege geht es besser denn je. Zumindest auf Steam konnte der Taktik-Shooter einen neuen Rekord bei seinen aktiven Spielerzahlen verzeichnen: 180.000 Nutzer loggten sich gleichzeitig ein und das, obwohl der Release im Dezember 2015 schon über 4 Jahre zurückliegt.

Das ist ungefähr das doppelte des aktuellen Wertes von etwa 90.000. Damit steht Rainbow Six momentan auf Platz 5 der Steam Charts, hinter GTA 5, PUBG, DOTA 2 und CS:GO.

Die Uplay-Zahlen sind übrigens nicht bekannt und die Konsolen-Spielerzahlen wurden ebenfalls ausgeklammert. Die tatsächlichen aktiven Spielerzahlen sollten also nochmal deutlich höher ausfallen. Im September sprach der offizielle Twitter-Account von 50 Millionen Spielern insgesamt.

Analyst Benji-Sales sieht R6S als Beleg dafür, dass sich anhaltende Unterstützung auszahlt. Der Shooter wird seit dem Launch regelmäßig über Updates mit Verbesserungen und neue Inhalte wie Operator, Maps und Events erweitert.

4 years and 2 months after launch Rainbow Six SIEGE has broken it's all time concurrent players record on Steam at 180k players



That's Steam alone not counting UPlay or consoles



Rainbow Six SIEGE has become one of the industries best in class examples of long term game support pic.twitter.com/NcPxKtWG15