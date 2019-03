Die Fähigkeiten der neuen Operatoren von Rainbow Six: Siege bleiben nie lange geheim. Stets gibt es Leaks, welche euch bereits im Voraus verraten, was die kommenden Charaktere auf dem Kasten haben.

Jetzt sind erste Hinweise zu den Gadgets des dänischen sowie US-Operators von Y4S2 durchgesickert. Wie bei allen Leaks sind diese natürlich nicht bestätigt und sollten von daher mit Bedacht genossen werden. In der Vergangenheit trafen sie jedoch meistens zu.

Das können der Däne und der Amerikaner

Die Infos zu den beiden kommenden Charakteren für Ubisofts Taktik-Shooter stammen von dem selben Nutzer auf Resetera, der bereits im letzten Jahr die Fähigkeiten von Mozzie und Gridlock korrekt vorhersagte.

Der neue Angreifer wird der dänische Operator. Er soll nicht von Kameras gesehen werden können und wird demnach wohl das Angreifer-Gegenstück zu Verteidiger Vigil. Zudem soll er sich lautlos bewegen können wie Caveira.

Der neue Verteidiger kommt aus den USA und kann nicht geblendet werden und durch Rauch hindurchsehen. Seine Fähigkeiten ähneln damit denen von Ying und Glaz.

Erst letzte Woche angeteaserte offizielle Infos stimmen mit den geleakten Fähigkeiten des Dänen überein. In einem Bild aus dem »The Hammer and the Scalpel«-Trailer wird der dänische Operator auf Seiten der Angreifer gelistet und als Experte für verdeckte Aufklärung und Schleichtaktiken genannt. Den damals genannten »Annäherungsalarm« werden wir in der kommenden Season scheinbar noch nicht sehen. Das entsprechende Video haben wir untern noch einmal für euch eingebettet.

Neben dem amerikanischen und dänischen Operator wird es in Y2S4 auch das Rework der Map Kafe geben. Ubisoft will damit mehr taktische Optionen ermöglichen und für eine neue Dynamik sorgen.

