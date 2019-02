Rainbow Six: Siege hat ein spannendes Jahr 2019 voller kleiner und großer Änderungen vor sich. So erwarten uns nicht nur acht Operator aus sieben verschiedenen Ländern und eine neue Australien-Karte, sondern auch mehrere Map-Reworks. Im Rahmen des WM-Turniers Six Invitaional in Montreal, gewährten die Entwickler erste Einblicke in den neuen Look.

1. Rework: Kafe Dostoyevsky

Die Map Kafe wird in der zweiten Season 2019 grundlegend überarbeitet. Vor allem im oberen Stockwerk an der Bar verändert sich das Layout der Karte grundlegend. Laut Ubisoft sollen die Umbauarbeiten für bessere Balance, mehr taktische Optionen und eine neue Dynamik sorgen. Hier ein Ausschnitt der Karte im direkten Vergleich:

2. Rework: Kanal

Die Karte an einer deutschen Hafenanlage gilt als Klassiker, hat aber so ihre Problemzonen. Ubisoft will Kanal daher in der dritten Season einem Rework unterziehen. Zu den auffälligsten Veränderungen gehört eine zweite Brücke, die die beiden Hauptgebäude miteinander verbinden und so neue Laufwege eröffnen wird. Hier seht ihr das neue Layout im direkten Vergleich:

3. Rework: Theme Park

Der verlassene Freizeitpark soll in der finalen Season 2019 ebenfalls umgebaut werden. Details oder Bilder zum Rework gibt es aber bisher noch nicht. Klar ist aber: Ubisoft setzt deutlich stärker auf die Verbesserung bestehender Maps, als auf Karten-Nachschub.

Video zu Mozzie & Gridlock: Das können die beiden neuen Operator

Ubisoft hat für dieses Jahr noch weitere Pläne mit R6 Siege: So stehen Operator-Reworks für Lion, Glaz und weiteren Charakteren an und die Ranked-Playlist wird überarbeitet. Im Kampf gegen Teamkiller setzt man auf "Reverse Friendly Fire". Alle Details dazu seht ihr im Roadmap-Video zum Year 4 von Rainbow Six.

